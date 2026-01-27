CSU Suceava a fost învinsă categoric de CSM București în primul amical din Capitală



Echipa de handbal masculin CSU Suceava a suferit o înfrângere clară în primul meci de pregătire disputat marți, 27 ianuarie 2026, pe terenul formației CSM București.

Scorul final a fost 26-40 în favoarea gazdelor.

Partida s-a desfășurat în sala de handbal a clubului bucureștean și a reprezentat prima confruntare din dubla amicală programată între cele două formații înainte de reluarea campionatului Ligii Naționale.

CSM București a controlat jocul pe întreaga durată, impunându-și ritmul și obținând o victorie clară.

Cele două echipe se vor reîntâlni mâine, miercuri, 28 ianuarie 2026, de la ora 11:30, în același loc, pentru al doilea meci de pregătire.

Antrenorul principal al CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, a mizat în acest duel pe următorul lot de jucători:

George Șelaru, Dragoș Podovei, Răzvan Rîpă (portari) – Teodor Ilucă, Sorin Grigore, Cosmin Lupu, Eduard Rusu, Adi Tîrzioru, Codrin Dascălu, Codrin Radu, Claudiu Lazurcă, Bogdan Niculaie, Alexandru Bologa, Emanuel Șerban, Andrei Bruj și Ianis Chiruț.

Aceste partide amicale fac parte din programul de pregătire al sucevenilor pentru reluarea competițiilor oficiale din Liga Zimbrilor.