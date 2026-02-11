Suceava se alătură campaniei naționale: clădiri emblematice iluminate în roșu de Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112



Municipiul Suceava se alătură, și în acest an, inițiativei naționale de marcare a Zilei Europene a Numărului Unic de Urgență 112 și a celor 22 de ani de la operaționalizarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență în România. În seara de 11 februarie 2026, Primăria municipiului Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava vor fi iluminate în culoarea roșie – simbol al Serviciului de urgență 112.

Evenimentul face parte dintr-o campanie națională organizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), ajunsă la a cincea ediție, la care participă peste 140 de clădiri și obiective emblematice din București și din întreaga țară. Iluminarea în roșu a monumentelor și instituțiilor publice transmite un mesaj clar de responsabilitate civică: numărul 112 trebuie apelat doar în situații reale de urgență.

Anul 2025 a adus cel mai bun nivel de apelare responsabilă a numărului unic de urgență de la înființarea sistemului, cetățenii contribuind decisiv la salvarea de vieți prin alertarea promptă și corectă a serviciilor specializate (ambulance, pompieri, poliție, jandarmerie).

În Suceava, iluminarea în roșu a celor două clădiri – Primăria și Universitatea „Ștefan cel Mare” – subliniază implicarea comunității locale în promovarea utilizării corecte a sistemului 112 și recunoaște rolul important al autorităților și instituțiilor de învățământ în educarea civică pe această temă.

La nivel național, printre clădirile iluminate se numără Palatul Cotroceni, Palatul Parlamentului, Arcul de Triumf, Palatul Regal din București, precum și numeroase primării, palate administrative, universități, teatre, spitale și monumente din aproape toate județele țării.

Serviciul de Telecomunicații Speciale mulțumește tuturor instituțiilor partenere, administrațiilor locale și organizațiilor care s-au alăturat demersului și contribuie constant la conștientizarea publicului cu privire la importanța apelării responsabile a numărului 112.