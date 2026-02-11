Poliția Suceava atenționează privind o nouă metodă de înșelăciune online: „restituirea impozitului” și furtul datelor de internet banking



Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava atrag atenția cetățenilor asupra unei noi forme de înșelăciune care se răspândește rapid în mediul online și care a generat deja victime în județ și în țară.

Infractorii apelează telefonic potențialele victime și se prezintă drept inspectori ai unor instituții cu atribuții în domeniul antifraudă (ANAF, Poliție, alte autorități). Sub pretextul că persoana respectivă are de primit o restituire de impozit aferent anului precedent, aceștia conving victima că trebuie să efectueze anumite operațiuni bancare pentru a evita o presupusă supraimpozitare sau blocare a contului.

În funcție de reacția victimei, infractorii o direcționează să completeze un formular online pe un site neoficial. După completarea formularului, victima este îndrumată să caute pe o platformă online o anumită secvență de termeni. Căutarea o conduce la un link fals care imită perfect interfața unui flux bancar legitim. Odată autentificată în contul de internet banking, infractorii retrag imediat sume de bani din conturile victimelor.

Pentru a crește credibilitatea apelurilor, escrocii utilizează numere de telefon falsificate (spoofing), care apar pe ecranul telefonului ca fiind ale unor instituții publice oficiale. Înainte de a contacta victima, aceștia verifică informații personale disponibile public pe rețelele de socializare.

Polițiștii suceveni recomandă următoarele măsuri de precauție:

Nu acționați sub presiune și nu furnizați date personale sau bancare la telefon.

Nu completați formulare pe site-uri care nu aparțin domeniilor oficiale ale instituțiilor statului.

Nu accesați link-uri primite prin telefon, SMS sau e-mail, indiferent cât de convingătoare par mesajele.

Nu introduceți niciodată date de card, parole sau coduri de autentificare pe site-uri suspecte.

Pentru accesarea contului de internet banking, tastați manual adresa site-ului oficial în browser.

Verificați orice informație doar pe site-urile și canalele oficiale ale instituțiilor (ex. anaf.ro, politiaromana.ro).

Dacă primiți un astfel de apel, întrerupeți imediat convorbirea și sunați voi înșivă la numărul oficial al instituției respective pentru verificare.

Dacă ați devenit victimă a unei astfel de înșelăciuni, adresați-vă de îndată celei mai apropiate unități de poliție sau sunați la 112. Este esențial să acționați rapid pentru a iniția proceduri de blocare a tranzacțiilor frauduloase și pentru identificarea beneficiarilor reali ai sumelor sustrase.

Poliția reamintește că nicio instituție oficială nu solicită prin telefon date bancare, parole sau completarea de formulare pe site-uri nesigure.