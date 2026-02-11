Echipa „BalanceBytes” de la Școala Gimnazială Salcea, distinsă cu Mențiune la competiția internațională Skills Upload Jr Challenge

Intră acum și în grupul de
Echipa „BalanceBytes” a Școlii Gimnaziale „Aurelian Stanciu” din Salcea a obținut o performanță notabilă la nivel național și internațional, fiind recompensată cu Mențiune în cadrul celei de-a doua ediții a competiției „Skills Upload Jr Challenge”, desfășurată recent la București.
Competiția, organizată în România de Fundația Vodafone, VOIS Romania și Junior Achievement România, a reunit 178 de echipe din întreaga țară, formate din elevi cu vârste între 11 și 16 ani (clasele V-VIII). Echipa „BalanceBytes”, coordonată de profesoara Marinela Mocanu, a impresionat juriul prin proiectul „Digital Wellness Guardian” – o aplicație concepută pentru a monitoriza și gestiona timpul petrecut de copii pe internet. Soluția propusă a fost apreciată pentru caracterul său valoros și inovator, contribuind la promovarea unei utilizări echilibrate și responsabile a tehnologiei.
„Skills Upload Jr Challenge” este o competiție internațională inițiată în 2024 de Fundația Vodafone, care se desfășoară simultan în 7 țări europene. Obiectivul principal al concursului este de a încuraja elevii să dezvolte soluții digitale care să promoveze un stil de viață sănătos în relație cu tehnologia, să conștientizeze riscurile utilizării excesive a dispozitivelor și să găsească modalități practice de a echilibra timpul online cu activitățile offline.
Succesul echipei din Salcea continuă o tradiție bună a școlii în această competiție. La ediția inaugurală din 2024, echipa „Smart Brain”, tot de la Școala Gimnazială „Aurelian Stanciu” Salcea, a primit, de asemenea, Mențiune.
Reprezentanții ISJ Suceava subliniază importanța participării la astfel de competiții internaționale, care dezvoltă competențe digitale, gândirea critică, lucrul în echipă și responsabilitatea față de propria sănătate digitală.
Intră acum și în grupul de