Echipa „BalanceBytes” de la Școala Gimnazială Salcea, distinsă cu Mențiune la competiția internațională Skills Upload Jr Challenge

Echipa „BalanceBytes” a Școlii Gimnaziale „Aurelian Stanciu” din Salcea a obținut o performanță notabilă la nivel național și internațional, fiind recompensată cu Mențiune în cadrul celei de-a doua ediții a competiției „Skills Upload Jr Challenge”, desfășurată recent la București.

Competiția, organizată în România de Fundația Vodafone, VOIS Romania și Junior Achievement România, a reunit 178 de echipe din întreaga țară, formate din elevi cu vârste între 11 și 16 ani (clasele V-VIII). Echipa „BalanceBytes”, coordonată de profesoara Marinela Mocanu, a impresionat juriul prin proiectul „Digital Wellness Guardian” – o aplicație concepută pentru a monitoriza și gestiona timpul petrecut de copii pe internet. Soluția propusă a fost apreciată pentru caracterul său valoros și inovator, contribuind la promovarea unei utilizări echilibrate și responsabile a tehnologiei.

„Skills Upload Jr Challenge” este o competiție internațională inițiată în 2024 de Fundația Vodafone, care se desfășoară simultan în 7 țări europene. Obiectivul principal al concursului este de a încuraja elevii să dezvolte soluții digitale care să promoveze un stil de viață sănătos în relație cu tehnologia, să conștientizeze riscurile utilizării excesive a dispozitivelor și să găsească modalități practice de a echilibra timpul online cu activitățile offline.

Succesul echipei din Salcea continuă o tradiție bună a școlii în această competiție. La ediția inaugurală din 2024, echipa „Smart Brain”, tot de la Școala Gimnazială „Aurelian Stanciu” Salcea, a primit, de asemenea, Mențiune.

Reprezentanții ISJ Suceava subliniază importanța participării la astfel de competiții internaționale, care dezvoltă competențe digitale, gândirea critică, lucrul în echipă și responsabilitatea față de propria sănătate digitală.