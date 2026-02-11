De Ziua Mondială a Bolnavului, IPS Calinic transmite binecuvântare și încurajare prin Decalogul omului în suferință



Cu prilejul Zilei Mondiale a Bolnavului, marcată anual la 11 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, adresează un gând de binecuvântare, rugăciune și încurajare tuturor celor aflați în suferință fizică sau sufletească, familiilor acestora și celor care îi îngrijesc.

În mesajul său, Înaltpreasfinția Sa subliniază că boala și suferința, deși grele, pot deveni, prin harul lui Dumnezeu, prilej de îndreptare, de regăsire a sensului vieții și de apropiere de Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor. Pentru a-i întări pe cei care trec prin încercări, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților oferă un „Decalog al omului în suferință” – zece îndemnuri duhovnicești care să călăuzească mintea și inima spre lumină și nădejde.

Decalogul omului în suferință transmis de IPS Părinte Calinic:

Mulțumește zilnic lui Dumnezeu, oricât de greu ți-ar fi, căci, după căderea omului în păcat, El a rânduit ca, uneori, boala şi suferinţa să fie spre îndreptarea și mântuirea lui și spre aflarea sensului vieții. Privește spre Sfintele Pătimiri prin care a trecut Hristos, Dumnezeu Întrupat, ca să te întărești și să primești de la El puterea și curajul de a suporta cu demnitate durerile și încercările. Urcă împreună cu Hristos Golgota suferinței tale și, prin rugăciunea smerită și credința neclintită, unește-te cu El în Sfânta Euharistie, ca să dobândești viața veșnică. Privește spre boală și suferință cu certitudinea și curajul unui învingător, căci și cele întru slăbiciune, și cele întru putere sunt înscrise în firea umană. Convertește frica de boală și suferință, prin credință și nădejde, în bucuria urcușului spre Dumnezeu, Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu Care, întâlnindu-te, să primești doctoria cea mult-folositoare. Răscumpără boala și suferința prin harul lui Dumnezeu, care nu se refuză nimănui dintre cei care îl cer cu credință. Sporește-ți dorința de a trăi prin dobândirea iertării pentru cele mai puțin bune săvârșite și prin împăcarea cu Dumnezeu, cu sine și cu semenii. Încredinţează-te lui Dumnezeu, asemenea lui Iov, în orice împrejurare a vieții tale și astfel vei învinge teama, disperarea şi deznădejdea. Fii conștient că nu poți depăși boala și suferința ta în lipsa lui Dumnezeu și a semenilor tăi, căci dragostea și purtarea lor de grijă te vor însoți și te vor întări spre dobândirea vindecării. Ai credință statornică în Dumnezeu și-ți vei înmulți zilele vieții tale, precum Iezechia, regele lui Iuda, pe ale sale, prin rugăciunile Bisericii şi dragostea celor din jur.

† Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților

Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic vine în contextul Zilei Mondiale a Bolnavului, instituită de Papa Ioan Paul al II-lea în anul 1992, și sărbătorită în fiecare an la 11 februarie, de sărbătoarea Maicii Domnului de la Lourdes.