Șofer cu permis suspendat, depistat în trafic spre PTF Vicovu de Sus. Autoutilitara fără RCA a fost imobilizată

La data de 10 februarie 2026, în jurul orei 10:20, polițiștii Serviciului Rutier Suceava – Biroul Drumuri Naționale și Europene au desfășurat o acțiune pe raza orașului Vicovu de Sus, pe strada Calea Cernăuți (DN 2E), în direcția Punctului de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus.

În cadrul verificărilor, un echipaj a oprit o autoutilitară marca Iveco Daily, după ce, prin intermediul aplicației E-DAC, s-a constatat că vehiculul nu figura cu poliță RCA valabilă. Conducătorul auto a fost legitimat, fiind identificat un bărbat de 51 de ani, din municipiul Rădăuți.

Din verificările efectuate în bazele de date ale Poliției Române, polițiștii au stabilit că șoferul figurează cu permisul de conducere suspendat din data de 30 decembrie 2023, ca urmare a săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice (art. 336 alin. 1 Cod Penal).

Testarea cu aparatul etilometru a indicat o concentrație zero de alcool în aerul expirat.

Pe numele conducătorului auto a fost aplicată sancțiune contravențională pentru nerespectarea obligației de asigurare RCA. Ca măsură complementară, au fost reținute certificatul de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare, iar autoutilitara a fost imobilizată.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene Suceava sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat.