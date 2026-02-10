Cetatea 1932 Suceava reziliază amiabil contractele cu patru jucători



Formația Cetatea 1932 Suceava a anunțat, printr-un comunicat oficial, încetarea raporturilor contractuale cu jucătorii Savin Alexandru, Balgiu Cristian, Ciobanu Eduard și Netbai Iosif, în urma unei înțelegeri amiabile între club și cei patru fotbaliști.

Decizia a fost luată de comun acord, fără alte detalii suplimentare privind motivele rezilierii.

Clubul a precizat că separarea s-a produs pe cale amiabilă, fără conflicte sau litigii.

În comunicat, conducerea Cetății 1932 Suceava le mulțumește celor patru jucători pentru profesionalismul, implicarea și efortul depus pe perioada în care au evoluat sub culorile echipei sucevene. „Fiecare dintre ei a demonstrat seriozitate și respect față de club, iar contribuția lor la activitatea și parcursul sportiv a fost apreciată atât de staff-ul tehnic, cât și de suporteri”, se arată în mesajul oficial.

Conducerea clubului le urează succes în continuare în cariera sportivă și împliniri personale, mulțumindu-le pentru perioada petrecută alături de echipă.

Anunțul vine într-un moment în care Cetatea 1932 Suceava își continuă pregătirile pentru reluarea campionatului și își structurează lotul pentru obiectivele din retur.