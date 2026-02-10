Accident Poiana Stampei: Un pasager a murit, șoferul și celălalt pasager sunt răniți- dosar penal pentru ucidere și vătămare din culpă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În urma continuării cercetărilor privind accidentul rutier produs marți dimineață pe DN17, în comuna Poiana Stampei, polițiștii au stabilit identitatea conducătorului autoturismului Mercedes-Benz și a pasagerilor.

Accidentul a avut loc în jurul orei 09:00, când un bărbat de 28 de ani din comuna Tiha Bârgăului (județul Bistrița-Năsăud) a condus autoturismul Mercedes pe direcția Vatra Dornei – Bistrița-Năsăud. Într-o curbă periculoasă la dreapta, pe fondul vitezei excesive, șoferul a pierdut controlul direcției, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un ansamblu de vehicule Volvo, condus regulamentar de un bărbat din județul Gorj.

În urma impactului au fost răniți cei trei ocupanți ai autoturismului Mercedes: șoferul și doi pasageri (frați, de 28 și 31 de ani, din aceeași comună). Șoferul și unul dintre pasageri au suferit leziuni, însă sunt în afara oricărui pericol. Din păcate, în jurul orei 13:30, celălalt pasager (bărbat de 31 de ani) a decedat.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Conducătorul Mercedes-ului deținea permis de conducere valabil.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă. Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier Suceava pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului.