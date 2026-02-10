Control judiciar pe 60 de zile pentru șoferul prins băut la volan în Băișești, după ce a lovit o mașină parcată



Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a dispus, marți, 10 februarie 2026, luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de un bărbat cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Potrivit anchetei, un bărbat de 35 de ani din județul Suceava, a fost implicat într-un accident rutier produs sâmbătă, 7 februarie 2026, în jurul orei 18:45, în satul Băișești, comuna Cornu Luncii. Acesta conducea o autoutilitară marca Renault pe DN 2E, pe direcția Cornu Luncii – Gura Humorului, când a pierdut controlul direcției, a pătruns pe acostament și a lovit un autoturism marca Volkswagen parcat regulamentar.

În urma impactului, autoturismul parcat a fost proiectat în gard, iar șoferul Renault-ului a prezentat halenă alcoolică. Testarea cu etilometrul a indicat o concentrație de 1,49 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar probele biologice de sânge recoltate la Spitalul Municipal Fălticeni au confirmat o îmbibație alcoolică de 2,92 g‰ (proba I) și 2,80 g‰ (proba II, recoltată la ora 21:15).

Anterior, față de inculpat fusese dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Printre obligațiile impuse prin control judiciar se numără și interdicția de a părăsi teritoriul României fără încuviințarea prealabilă a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.