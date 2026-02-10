Clubul Presei de Turism – FIJET România: Putna în Top 10 destinații pentru 2026



Clubul Presei de Turism – FIJET România a anunțat, pentru al patrulea an consecutiv, Top 10 destinații turistice din România recomandate pentru 2026, în cadrul proiectului „Destinațiile FIJET România”. Harghita ocupă locul 1, urmată de Bran și Iași, iar printre cele zece locuri selectate se numără și Putna (județul Suceava).

Proiectul, ajuns la ediția a patra, își propune să promoveze destinații românești remarcabile, atât în țară, cât și internațional, prin rețeaua FIJET World. Jurnaliștii de turism membri ai clubului au vizitat și evaluat aceste zone, votând ulterior cele mai reprezentative pentru calitatea turismului local, sustenabilitate, autenticitate și eforturile de dezvoltare.

Cele 10 destinații selectate sunt: Harghita (locul 1), Bran (locul 2), Iași (locul 3), Ținutul Neamțului, Maramureș, Geoparcul Internațional „Ținutul Buzăului”, Târgu Jiu, Oradea, Putna (Suceava) și Sibiu.

Harghita a fost desemnată destinația numărul 1 datorită potențialului său turistic sustenabil, care combină peisaje sălbatice, tradiții culturale și experiențe inovatoare. Printre atracții se remarcă pista de bob Skigyimes, plimbările cu căruța spre Cascada Jávárdi, parcul Mini Transilvania din Odorheiu Secuiesc (cu peste 90 de miniaturi ale castelelor și bisericilor fortificate transilvănene), gastronomia secuiască autentică (gulaș la ceaun, kürtőskalács, brânzeturi maturate, pălincă și bere artizanală), pensiuni tradiționale și centre wellness cu ape termale locale.

Locul 2 este ocupat de Bran, recunoscut ca leagăn al turismului rural românesc de peste 30 de ani. Castelul Bran, asociat mitului Dracula și fostă reședință a Reginei Maria, atrage vizitatori prin expoziții dedicate istoriei și legendelor transilvănene. Zona beneficiază de integrarea în Via Transilvanica, festivaluri tradiționale precum „Răvășitul oilor” și o ofertă diversificată de cazare și agrement în regiunea Bran-Moieciu.

Pe locul 3 se află Iași, fostă capitală istorică a Moldovei și a României, apreciată pentru bogăția culturală, artistică și educațională. Atrage turiștii prin Palatul Culturii, Biserica Trei Ierarhi, Grădina Botanică (cea mai veche din țară), dar și prin rolul său în istoria literaturii, teatrului și ortodoxiei românești, inclusiv moaștele Sfintei Parascheva.

Membrii FIJET România subliniază că, indiferent de poziția în clasament, toate cele zece destinații sunt câștigătoare prin promovarea națională și internațională pe care o primesc. Proiectul evidențiază eforturile locale și calitatea serviciilor turistice, în contextul în care România rămâne o destinație surprinzătoare pentru turiștii străini, dar cu potențial de creștere la capitolul promovare.

Festivitatea de premiere va avea loc joi, 12 februarie 2026, ora 11:00, în Pavilionul B2 al ROMEXPO, pe scena de evenimente a Târgului de Turism al României (12-15 februarie). Detalii și descrieri complete ale destinațiilor sunt disponibile pe site-ul https://fijet.ro/. Clubul va fi prezent și la standul 112 din Pavilionul B2.

Președintele Clubului Presei de Turism – FIJET România, Ștefan Baciu, a declarat: „La fiecare început de an, membrii noștri recomandă 10 destinații pentru un weekend sau o vacanță. Clasamentul stârnește emoții în comunități și mobilizează pasiune în rândul jurnaliștilor. Festivitatea de la ROMEXPO aduce aceste locuri mai aproape de publicul în căutarea unei vacanțe.”