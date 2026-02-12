NEMO Estate analizează dinamica pieței imobiliare din Suceava: Scădere de 46% a tranzacțiilor în ianuarie. Cum trebuie să reacționeze investitorii?



Județul Suceava traversează o perioadă de recalibrare majoră a sectorului imobiliar, înregistrând una dintre cele mai mari scăderi ale volumului de tranzacții din țară. Conform datelor oficiale centralizate de ANCPI, în luna ianuarie 2026 s-au raportat doar 234 de tranzacții cu unități individuale, o scădere drastică de 46% față de cele 435 de unități vândute în perioada similară a anului trecut.

Această evoluție plasează piața suceveană într-un context de prudență extremă, depășind scăderile din alte centre urbane mari, precum Constanța (-41%), Timiș (-28%) sau București (-22%).

Neacșu Tudor Eduard, Manager al Agenției NEMO Estate, oferă o perspectivă clară asupra acestor cifre:

„Asistăm la un moment de așezare a pieței, nu la o prăbușire. Scăderea volumului de tranzacții este un efect direct al schimbărilor fiscale, în special creșterea TVA-ului, și al incertitudinii economice globale. Totuși, la NEMO Estate observăm că cererea nu a dispărut, ci a devenit mult mai selectivă. Spre deosebire de crizele trecute, astăzi avem o creștere a veniturilor populației mult mai aliniată cu prețurile locuințelor, ceea ce oferă stabilitate pe termen lung.”

Analiza NEMO Estate pentru piața locală în 2026:

Stabilitatea prețurilor: În ciuda scăderii numărului de vânzări, prețurile nu vor suferi corecții negative majore din cauza ofertei limitate de proiecte noi și a costurilor ridicate de construcție.

Oportunități de achiziție: Această perioadă de „liniște" în piață reprezintă o fereastră de oportunitate pentru cumpărătorii care dispun de lichidități și pot negocia condiții mai bune, în absența febrei speculative.

Perspective: Pentru restul anului 2026, NEMO Estate prognozează o stabilizare a tranzacțiilor, pe măsură ce piața absoarbe noile realități fiscale și dobânzile bancare devin mai predictibile.

„Rolul nostru la NEMO Estate este să ghidăm clienții prin acest peisaj în schimbare. Este un moment în care educația imobiliară și analiza rece a cifrelor bat instinctul de moment,” a completat Neacșu Tudor Eduard.

NEMO Estate rămâne partenerul de încredere al sucevenilor, oferind consultanță bazată pe date reale și transparență totală în fiecare tranzacție.

