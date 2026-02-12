Proiect național pentru tineri vulnerabili prezentat la Suceava: Centrul „Sfântul Ilie Tesviteanul” va include trei centre educaționale locale



Un proiect național dedicat formării și sprijinirii tinerilor, implementat de Patriarhia Română, a fost prezentat miercuri în Sala „Mitropolitul Vladimir de Repta” a Centrului Cultural Educațional și Social „Dosoftei Mitropolitul”, din cadrul campusului Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”. Evenimentul, organizat în contextul nevoii crescânde de repere educaționale și spirituale pentru copii și tineri, a reunit reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române, ai Inspectoratului Școlar Județean Suceava și echipe de implementare, subliniind importanța inițiativei pentru comunitățile locale.

Conferința a fost moderată de arhid. Paul Vlăduț Lungu, consilier eparhial în cadrul Sectorului Catehizare, Tineret și educație pentru viață al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Evenimentul a început cu rostirea rugăciunii „Împărate ceresc”, urmată de intervenția părintelui Florin Marica, director al Departamentului de proiecte educaționale din cadrul Administrației Patriarhale și manager al proiectului. Acesta a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a subliniat că centrul reprezintă o expresie a grijii Bisericii pentru formarea integrală a tinerilor, dincolo de acumularea de cunoștințe, prin cultivarea caracterului, responsabilității și legăturii cu Dumnezeu.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a citit mesajul arhiepiscopului, structurat sub forma unui „Decalog al copiilor vulnerabili”. Acesta cuprinde zece principii fundamentale privind grija responsabilă și angajamentul față de comunitate, inspirate din credință și experiența pastorală.

Părintele Florin Marica a detaliat apoi aspectele proiectului, care se va derula pe o perioadă de 52 de luni. Elementul central este construirea unui centru multifuncțional în orașul Pantelimon, lângă București, ce va include spații de cazare, săli de conferințe și spectacole, bibliotecă, ateliere de creație, laboratoare, terenuri sportive și zone de recreere. În paralel, inițiativa va implica peste 5.800 de copii și tineri din toată țara în tabere și programe de formare, incluzând ateliere tematice, activități artistice, sesiuni de lectură, meșteșuguri, consiliere psihologică și socială, precum și schimburi de experiență, toate menite să restaureze demnitatea și încrederea participanților.

Participanții au vizionat un material video realizat de Trinitas TV, care ilustrează activitățile planificate și infrastructura centrului. A urmat intervenția părintelui Mihai Pavel, expert în educație parentală, care a accentuat rolul esențial al familiei în formarea tinerilor, prin iubire, exemplu personal și rugăciune.

Au luat cuvântul și reprezentanții educației locale: Ciprian Nicolae Anton, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, și Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina Religie. Aceștia au evidențiat parteneriatul dintre Biserică și Școală, precum și necesitatea unor programe care să ofere copiilor sprijin real și modele autentice pentru un viitor stabil.

În context local, proiectul va avea un impact direct în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, unde vor fi înființate trei centre educaționale în Parohia „Sfântul Nicolae” Uncești, Parohia „Sfântul Nicolae” Sadova și Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Milișăuți. Aproximativ 200 de copii din aceste comunități vor beneficia de ateliere de creație, lectură, meșteșuguri, expoziții, activități de grup, consiliere psihologică și socială, contribuind la dezvoltarea lor armonioasă.

Prin acest eveniment, a fost reafirmată responsabilitatea comună față de tineri, în fața provocărilor precum migrația, slăbirea legăturilor familiale și riscul abandonului școlar. Proiectul se bazează pe experiența anterioară a programelor catehetice și sociale ale Patriarhiei Române, oferind un răspuns concret la nevoile societății actuale.