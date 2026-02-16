Lumea fascinantă a podoabelor și veșmintelor din Moldova medievală, dezvăluită la Muzeul de Istorie Suceava



Cum se îmbrăcau boierii, domnii, domnițele, dregătorii și curtenii Moldovei medievale? Ce veșminte și ce bijuterii defineau statutul, gustul și rafinamentul epocii? Răspunsurile la aceste întrebări prind viață la Muzeul de Istorie Suceava, într-un demers cultural care aduce trecutul mai aproape de publicul de astăzi.

Muzeul Național al Bucovinei revine și în acest an cu proiectul de educație muzeală – oră de muzeu „Podoabe și veșminte în Moldova medievală”, invitând publicul să descopere lumea fascinantă a modei medievale, alături de specialiștii muzeului. Participanții vor asculta poveștile modei din Evul Mediu și vor admira veșminte și bijuterii medievale restaurate în Bucovina, adevărate mărturii ale rafinamentului artistic și ale statutului social.

În cadrul activității, vizitatorii au ocazia să descopere piese vestimentare și podoabe specifice secolelor XV–XVII: rochii, cămăși, marame, bonete, pantofi, brâie, anterie colorate, precum și ace de păr și de voal, inele și cercei. Aceste obiecte reprezintă importante izvoare istorice care au stat la baza studiilor privind evoluția vestimentației în Moldova medievală.

O parte dintre piesele prezentate sunt expuse în Muzeul de Istorie Suceava și provin din descoperiri arheologice sistematice realizate în morminte de la bisericile Sf. Ioan Botezătorul din Siret, Mirăuți din Suceava, Mănăstirea Probota, Biserica „Sfântul Nicolae” Bălinești. Ele se încadrează în două mari categorii: veșminte și obiecte asociate ritualului funerar, oferind o perspectivă complexă asupra vieții și mentalităților epocii.

Publicul va fi impresionat de frumusețea și unicitatea pieselor vestimentare din colecția de textile arheologice a Muzeului Național al Bucovinei, precum și de detaliile legate de materialele prețioase folosite: brocart, mătase, mătase decorată cu fir de argint aurit, dantelă din fir de argint aurit, catifea de mătase broșată cu aur. De asemenea, vor fi prezentate tehnicile de coasere și brodare specifice perioadei medievale.

Experiența este completată de prezentarea podoabelor medievale din colecția de numismatică a muzeului, realizate din aur și argint, unele cu pietre semiprețioase, folosind tehnici tradiționale precum turnarea „à cire perdue”, cizelarea, gravarea, trefilarea, granulația, ciocănirea, sudarea, aurirea, filigranul și decuparea.

Pentru a pătrunde în lumea podoabelor și veșmintelor medievale, cadrele didactice sunt invitate să solicite informații și programări la 0230 216 439, interior 116. Participarea se face în baza biletului de vizitare a Muzeului de Istorie Suceava.

Proiectul de educație muzeală se va derula pe parcursul anului școlar 2026 și este finanțat de Consiliul Județean Suceava.