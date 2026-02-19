Accident de muncă la Rădăuți: Un angajat a suferit o ruptură de mușchi la un picior după ce a alunecat pe aleea acoperită cu zăpadă din incinta fabricii



Un angajat al Egger România SRL din municipiul Rădăuți a suferit un accident de muncă miercuri, 18 februarie, în jurul orei 06:00. Bărbatul a alunecat pe aleea pietonală acoperită cu zăpadă fărâmicioasă, în dreptul halei Secției melaminate, și a căzut la sol.

Accidentul a fost semnalat la ora 10:30 prin sesizare telefonică către Poliția Municipiului Rădăuți de către un ofițer de serviciu principal din cadrul IPJ Suceava. Bărbatul s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, unde a primit îngrijiri medicale și a fost diagnosticat cu „ruptură de mușchi la coapsa dreaptă”.

Echipa de cercetare a locului faptei constituită de Poliția Municipiului Rădăuți s-a deplasat imediat la fața locului și a constatat că angajatul lucrează ca operator de mașini la Secția producere OSB din cadrul companiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă” „nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă” și „vătămare corporală din culpă” (art. 196 alin. 1 Cod penal).