Accidente rutiere în Suceava 2025: Creștere a evenimentelor grave, dar scădere a deceselor – viteza, bicicliștii și traversările neregulamentare ale pietonilor, principalele cauze

Bilanțul accidentelor rutiere înregistrate pe drumurile publice din județul Suceava în perioada ianuarie-decembrie 2025 relevă o creștere a numărului de evenimente grave, dar o scădere semnificativă a victimelor decedate, potrivit informării Poliției Județene Suceava.

Pe parcursul anului trecut s-au produs 129 de accidente rutiere grave (+17 față de 2024), soldate cu:

51 de persoane decedate (-15 față de anul precedent),

84 de persoane rănite grav (+18),

71 de persoane rănite ușor (+2).

Au fost înregistrate și 997 de accidente ușoare (+104 față de 2024), soldate cu 1.159 de persoane rănite ușor (+36).

În scop preventiv, Serviciul Rutier Suceava a organizat 649 de acțiuni tematice (+104 față de 2024), ocazie cu care au fost aplicate 55.068 de sancțiuni contravenționale (+2.000), constatate 1.592 de infracțiuni (+116), reținute 7.126 de permise de conducere (+406), retrase 2.582 de certificate de înmatriculare (+130), ridicate 692 de perechi de plăcuțe de înmatriculare (+301) și imobilizate 621 de vehicule (+569).

Principalele trei cauze generatoare de accidente rutiere grave în județul Suceava au fost:

Viteza excesivă și neadaptată – 16 accidente (-4), soldate cu 6 persoane decedate (-5) și 12 rănite grav (-4); Abateri ale bicicliștilor – 15 accidente (+1), soldate cu 7 decese (-1) și 8 răniți grav (+2); Traversare neregulamentară a pietonilor – 12 accidente (+1), soldate cu 6 decese (=) și 6 răniți grav (+1).

Polițiștii rutieri atrag atenția că prevenirea accidentelor grave depinde în mare măsură de respectarea regulilor de circulație, adaptarea vitezei la condițiile de drum și de trafic, precum și de atenția sporită a bicicliștilor și pietonilor.