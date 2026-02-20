Prefectul Traian Andronachi, mesaj la depunerea jurământului de către noua promoție de jandarmi: Astăzi jurați față de statul român. În fiecare zi, însă, veți răspunde în fața oamenilor



Ultimele zile au adus două evenimente majore pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean „Bogdan Vodă” Suceava, marcând atât modernizarea infrastructurii, cât și intrarea în serviciu a noii generații de militari. Ambele momente au reunit autorități locale, structuri de forță și reprezentanți ai sistemului judiciar, subliniind coeziunea instituțională și angajamentul comun pentru siguranța publică.

Inaugurarea și sfințirea sediului modernizat Joi, 19 februarie 2026, a avut loc inaugurarea și sfințirea sediului reabilitat al I.J.J. Suceava, după ample lucrări de modernizare și eficientizare energetică. Investiția oferă condiții de lucru superioare celor aproximativ 500 de jandarmi care activează în județ.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Jandarmeriei Române, autorităților publice locale și ai tuturor structurilor de forță din județ (Poliție, ISU, Poliție de Frontieră, MApN), precum și procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava.

Slujba de sfințire a fost oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu PS Damaschin Dorneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a declarat: „Sunt mândru că, la nivelul județului Suceava, avem astăzi un sediu al Jandarmeriei care se ridică la valoarea colectivului profesional al instituției. Este cel mai modern sediu de jandarmerie la nivel național.”

Afirmația a fost confirmată de generalul de brigadă Constantin Florea, inspector-șef adjunct al Jandarmeriei Române, care a evidențiat standardele ridicate de infrastructură, funcționalitate și eficiență ale noului sediu.

Inspectoratul este condus de generalul de brigadă Ionel Postelnicu, care a coordonat întreg procesul de modernizare.

Ceremonia depunerii jurământului militar – Promoția ianuarie–decembrie 2026 În același cadru instituțional a avut loc ceremonia depunerii jurământului militar de către promoția ianuarie–decembrie 2026 a Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi, un moment simbolic de continuitate și responsabilitate.

Au fost prezenți inspectorii-șefi ai inspectoratelor de jandarmi din Suceava, Botoșani, Neamț și Iași, precum și conducerea unităților de învățământ militar din Jandarmerie.

Școala este condusă de colonelul Tudor Vladimirescu.

Prefectul Traian Andronachi a transmis un mesaj puternic noilor jandarmi: „Astăzi jurați față de statul român. În fiecare zi, însă, veți răspunde în fața oamenilor. Uniforma nu este un privilegiu. Este o responsabilitate permanentă. Autoritatea nu se impune prin voce, ci se construiește prin caracter.”

Evenimentele au subliniat că investițiile în infrastructură și formarea profesională trebuie dublate de profesionalism, integritate și respect față de cetățeni, Jandarmeria reprezentând echilibru, discernământ și protecție reală a comunității.