Prefectura solicită Consiliului Local Suceava să analizeze plângerea prealabilă a unui sucevean împotriva hotărârii privind taxa de salubritate

Prefectura Județului Suceava a transmis, la data de 16 februarie 2026, o adresă oficială către Primăria Municipiului Suceava și Consiliul Local, solicitând înscrierea pe ordinea de zi a unei plângeri prealabile formulată de un cetățean sucevean împotriva Hotărârii Consiliului Local (HCL) nr. 324/2025. Documentul contestă plafonarea taxei de salubritate la maximum 4 persoane pe locuință (100 lei/lună), considerând-o nelegală și neconstituțională.

Plângerea prealabilă, depusă de cetățean la data de 28 ianuarie 2026, a fost înaintată Prefecturii, care a analizat-o și a transmis-o spre dezbatere autorităților locale. În document, petentul argumentează că măsura încalcă principiul european „poluatorul plătește”, consacrat în legislația UE și națională, deoarece elimină corelația între cantitatea de deșeuri generată și cuantumul taxei, transformând-o într-o taxă forfetară lipsită de fundament ecologic și economic.

De asemenea, plângerea invocă încălcarea articolului 16 din Constituție (principiul egalității în fața legii), susținând că plafonarea creează o discriminare între gospodăriile cu mai mult de 4 persoane și cele mai mici, favorizând arbitrar anumite categorii. Se mai arată că măsura contravine articolului 56 din Constituție (așezarea justă a sarcinilor fiscale), deoarece nu a fost precedată de o analiză a capacității contributive și redistribuie arbitrar sarcina fiscală. Petentul face referire la jurisprudența Curții Constituționale a României, care a statuat că discriminarea pozitivă este admisibilă doar dacă este strict justificată, proporțională și bazată pe criterii obiective.

Prefectura Suceava, prin subprefectul Bogdan-George Păstrăv și secretarul general Claudia Nechifor, a cerut înscrierea sesizării pe ordinea de zi a primei ședințe ordinare sau extraordinare a Consiliului Local, pentru analizarea temeiniciei și legalității aspectelor invocate. Totodată, se solicită comunicarea motivată în fapt și în drept a soluției adoptate, atât către petent, cât și către Instituția Prefectului.

Hotărârea nr. 324/2025, adoptată în 2025, a fost motivată de autoritățile locale prin principiul proporționalității în stabilirea taxelor, dar petentul susține că invocarea acestui principiu este eronată, deoarece plafonarea nu este adecvată, necesară sau echilibrată.