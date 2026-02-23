Prețul motorinei a sărit de 8,2 lei/litru ceea ce confirmă prognozele AEI: Nu există risc de penurie fizică la pompă, ci doar presiune asupra prețului



Prețul motorinei standard a depășit pragul de 8,20 lei/litru în mai multe benzinării din țară, confirmând cu exactitate prognoza făcută acum trei săptămâni de Asociația Energia Inteligentă (AEI). Motorina a devenit astfel cel mai scump carburant din istoria recentă a României, iar specialiștii atrag atenția că ajustarea nu s-a încheiat.

Potrivit analizei publicate de AEI, creșterea de aproape 9 % anticipată s-a materializat rapid. Dacă în 2020 un litru de motorină costa 5,76 lei, astăzi prețul mediu a ajuns la 8,20 lei – o majorare de 42 %. La benzină creșterea a fost de 49 %, de la 5,27 lei la 7,86 lei/litru.

Din cei aproape 2,5 lei/litru cu care s-a scumpit motorina în ultimii șase ani, aproximativ 70 % reprezintă creșterea fiscalității directe (accize și TVA). În 2020, din fiecare plin de carburant statul încasa 46 % din sumă. În 2026, ponderea a urcat la 56 %. La un plin obișnuit, șoferii plătesc astăzi cu 89 lei mai mult la stat decât plăteau în 2020.

Prețul petrolului Brent a crescut cu 18,7 % doar între 31 decembrie 2025 și 22 februarie 2026. În aceeași perioadă, motorina din România s-a scumpit cu 8,5 %, dar aproape jumătate din această creștere vine din accize. Creșterea reală, legată de cotațiile internaționale, a fost de circa 5 %. România importă două treimi din produsele petroliere finite, iar piața internă nu poate rămâne mult timp decuplată de evoluțiile globale.

Criza regională din Ungaria amplifică presiunea. La sfârșitul lunii ianuarie 2026, livrările de țiței rusesc prin conducta Druzhba au fost întrerupte pe teritoriul Ucrainei. Ungaria a eliberat rezerve strategice și a căutat rute alternative prin Croația, însă transportul maritim este mai lent și mai costisitor. MOL Group a oprit livrările de motorină către Ucraina, iar efectele se propagă în întreaga regiune. Vestul României resimte mai repede aceste mișcări.

România rămâne totuși în cea mai bună poziție din zonă: are rafinării proprii (Petrom și Rompetrol) și stocuri interne suficiente. Nu există risc de penurie fizică la pompă, ci doar presiune asupra prețului. Motorina, carburantul esențial pentru transport și agricultură, este însă mult mai sensibilă decât benzina.

Specialiștii AEI conturează trei scenarii probabile:

Stabilizare rapidă – dacă fluxurile prin Druzhba revin și Brentul se calmează, prețurile pot rămâne între 8,1 și 8,3 lei/litru; Tensiune controlată – dacă aprovizionarea regională rămâne instabilă, motorina poate urca treptat spre 8,3–8,5 lei/litru; Creșteri accelerate – puțin probabil în următoarele săptămâni, dar posibil dacă tensiunile se agravează.

Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chișăliță, atrage atenția că o creștere de peste 10 % a prețului motorinei într-un interval mai scurt de trei luni ar necesita o intervenție țintită din partea statului. AEI propune un mecanism temporar de protecție – un „airbag fiscal” – care să atenueze impactul asupra populației și asupra sectoarelor strategice (transport, agricultură, distribuție) fără a distorsiona piața pe termen lung.