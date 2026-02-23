Informare meteo de vânt și precipitații. Viscol la munte și strat nou de zăpadă de până la 30 cm



Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o informare meteorologică de cod galben, valabilă de luni, 23 februarie, ora 10:00, până miercuri, 25 februarie, ora 22:00. Avertizarea vizează precipitații moderate, intensificări ale vântului și viscol la munte și afectează inclusiv județul Suceava.

Conform ANM, precipitațiile se vor extinde treptat dinspre nord-vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării. Vor predomina ploile, cu caracter de aversă, dar în nord și centru, iar începând din noaptea de marți spre miercuri și miercuri și în sud-est, vor alterna cu lapoviță, măzăriche și ninsoare.

La munte, luni vor fi precipitații mixte, iar de marți vor predomina ninsorile. La altitudini peste 1.400 m în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali (inclusiv zonele montane ale Bucovinei) se va depune un strat nou de zăpadă de 10-30 cm. În regiunile intracarpatice și montane se vor acumula local 15-20 l/mp de apă, izolat peste 25-35 l/mp. Pe arii restrânse există risc de polei și ghețuș, cu probabilitate mai mare în Moldova.

Vântul va sufla cu intensificări temporare:

luni – local în nord-vest, centru și la munte;

marți – pe arii extinse;

miercuri – mai ales în centru și est.

În zonele joase rafalele vor atinge 40-55 km/h, local peste 60 km/h, iar la munte, în special în Carpații Meridionali, vor depăși 90-100 km/h. La altitudini mari, vântul va viscoli puternic zăpada și va reduce semnificativ vizibilitatea.

În județul Suceava, fenomenele vor fi mai intense în zona de munte, iar în zonele de deal și câmpie vor cădea ploi moderate, cu posibilitatea trecerii la lapoviță și polei marți noaptea și miercuri.