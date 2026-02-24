Rectorul USV, prof. univ. Mihai Dimian: „Nu am fost și nu sunt membru al niciunui partid politic!”



Numele rectorului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. Mihai Dimian, a fost vehiculat intens în ultimele zile ca posibil viitor ministru al Educației.

Reacționând la speculațiile și titlurile apărute în presă, rectorul a transmis marti dimineață un mesaj clar pe rețelele de socializare prin care dezminte orice afiliere politică și explică motivele deciziei sale personale.



„Observ că «unele surse» au titrat că sunt «Rector susţinut de PSD». Mai sunt unii care comentează că sunt «USR-ist nenorocit». Având în vedere că o parte a copilăriei mi-am petrecut-o în judeţul Covasna, de unde provin părinţii mei, îmi vor găsi probabil şi gene de UDMR :). NU AM FOST ŞI NU SUNT MEMBRU AL NICIUNUI PARTID POLITIC!”, a scris prof. Dimian.

Rectorul precizează că nu consideră că este greșit ca profesorii să fie membri ai partidelor politice și chiar îi încurajează pe colegii din mediul universitar și preuniversitar să facă acest pas, deoarece „partidele politice au nevoie de resurse umane de calitate”. Totuși, el subliniază că, în opinia sa, politizarea educației a depășit limitele normale în România, afectând negativ întregul sistem.

„Drept urmare, decizia mea personală a fost să încerc dezvoltarea universității și a comunității fără o implicare politică directă. Pe de altă parte, respect oamenii care au fost aleși de comunitățile lor și încerc să colaborez cu dumnealor, indiferent de culoarea politică, pentru a dezvolta educația și cercetarea din regiune”, a adăugat rectorul USV.

Prof. Mihai Dimian mulțumește jurnaliștilor din Suceava, Botoșani și Iași care au reflectat „ponderat” informația – neconfirmată nici de el, nici de premierul României – și celor din București care nu au preluat „tentativa de dezinformare privind «politizarea» mea”.

În final, rectorul face o precizare personală: „Sigur că aceasta e doar o mică înțepătură faţă de campaniile de dezinformare care pot urma. Ceea ce aş dori să se înţeleagă totuşi este că provin dintr-o familie săracă, nu am avut relaţii şi consider că, dacă am realizat ceva în această viaţă, am realizat datorită educaţiei. Din acest motiv, respect şi iubesc educaţia! Vă invit şi pe dumneavoastră să faceţi la fel, chiar dacă trecem printr-o perioadă dificilă!”

Mesajul intervine într-un moment în care numele mai multor rectori și cadre universitare sunt discutate ca posibile nume pentru portofoliul Educației în viitoarea echipă guvernamentală. Prof. univ. Mihai Dimian conduce Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava din 2024, instituție pe care a condus-o anterior și ca prorector.