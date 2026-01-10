Accident de muncă în Gura Humorului: Șofer al firmei de salubritate, rănit grav după ce și-a prins piciorul între cupă și peretele containerului



Un angajat al SC Diasil Service SRL Suceava – societatea care asigură serviciile de salubrizare în oraș – a suferit un accident de muncă grav joi, 9 ianuarie 2026, în jurul orei 11:00, pe strada Digului din Gura Humorului.

Poliția Orașului Gura Humorului a fost sesizată la ora 11:45 de personalul medical al Spitalului Orășenesc Gura Humorului, unde tânărul s-a prezentat pentru îngrijiri de urgență.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că șoferul autospecialei de salubrizare, în timpul programului de lucru, a oprit vehiculul pentru ridicarea gunoiului. Într-un moment în care autospeciala era în staționare, bărbatul s-a urcat în partea din spate a acesteia pentru a șterge camera de supraveghere cu care este dotată mașina. Din cauza alunecării și-a prins piciorul stâng între cupă și peretele containerului, suferind leziuni severe.

Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Orășenesc Gura Humorului, unde i s-au acordat primele îngrijiri medicale. Diagnosticul stabilit inițial: traumatism prin mecanism de strivire, fractură metatarsian stâng. Ulterior, pacientul a fost transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava pentru investigații suplimentare și intervenții de specialitate.

Administratorii societății Diasil Service SRL au notificat imediat Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava despre incident.

Poliția a întocmit dosar penal pentru infracțiunile de vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.