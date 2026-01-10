Primăria Suceava: Cel mai bun început de an din ultimii 22 de ani – zero datorii și peste 15 milioane lei în conturi



Primăria Municipiului Suceava anunță cea mai solidă situație financiară de început de an din ultimii 22 de ani, după doar un an de mandat al actualei administrații și arată că cifrele vorbesc despre o gestionare responsabilă, transparentă și extrem de eficientă a resurselor publice.

Potrivit unui comunicat de presă, la data de 24 octombrie 2024, când noua echipă a preluat conducerea, Primăria a fost lăsată cu datorii acumulate de 141.700.000 lei și un sold în conturi de doar 787 lei.

La finele anului 2025, pe 31 decembrie, datoriile fuseseră eliminate complet, iar conturile Primăriei înregistrau un sold pozitiv de 4.800.000 lei.

Sursa citată mai precizează că situația s-a îmbunătățit spectaculos în primele zile din 2026: vineri, 9 ianuarie 2026, conturile instituției depășeau 15.000.000 lei, reflectând o disciplină financiară exemplară și o colectare rapidă a veniturilor proprii.

Primele două zile ale perioadei de plată a taxelor și impozitelor locale pentru anul 2026 au adus un număr record de contribuabili:

Joi, 8 ianuarie 2026 – peste 1.000 de suceveni și-au achitat impozitele, un număr semnificativ mai mare decât în anii precedenți.

– peste și-au achitat impozitele, un număr semnificativ mai mare decât în anii precedenți. Vineri, 9 ianuarie 2026 – alți peste 600 de cetățeni au efectuat plățile, confirmând încrederea crescută în administrația locală și responsabilitatea civică a sucevenilor.

Un alt aspect subliniat în comunicatul de presă este plata salariilor angajaților Primăriei. Deși ziua obișnuită de virare este 10 a fiecărei luni, în ianuarie 2026 plățile au fost efectuate anticipat, vineri, 9 ianuarie, prin documentele de plată cu numerele 9000000001, 9000000002, 9000000003, 0000000001, 0000000002, 0000000003 și 6703045191, atât pentru aparatul propriu, cât și pentru direcțiile subordonate.

„Matematica și cifrele nu pot fi contrazise”, se subliniază în comunicatul Primăriei care adaugă că rezultatele concrete – eliminarea datoriilor istorice, echilibrul bugetar solid și colectarea record din primele zile ale anului – demonstrează direcția corectă a administrației actuale.

„Fiecare leu colectat se va regăsi în proiecte care au un singur scop: creșterea calității vieții sucevenilor!”, se mai arată în document în care Primăria mulțumește cetățenilor pentru responsabilitatea demonstrată la plata taxelor și impozitelor