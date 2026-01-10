Trei echipaje de pompieri au fost alertate în plină noapte în Suceava pentru o friptură uitată la cuptor ce a provocat fum pe casa scării



Un incident care a dus la alertarea a trei echipaje de pompieri s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă în jurul orei 00:53, într-un bloc de pe Bulevardul 1 Mai, scara T1, din municipiul Suceava.

Un locatar al blocului a sesizat prin apel la 112 că se simte fum puternic pe casa scării.

La fața locului au intervenit trei echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava (11 pompieri).

Verificările au stabilit că fumul provenea din apartamentul nr. 2, de la etajul 1, unde o femeie de 58 de ani, pregătise o friptură în cuptor. Aceasta a ieșit la plimbare cu câinele și a uitat complet de mâncarea lăsată în cuptor. La întoarcere, a constatat că friptura se arsese complet, generând fum dens care s-a răspândit pe casa scării.

Din fericire, nu a existat risc de propagare, nu au existat victime, iar pagubele materiale au fost minime (doar friptura distrusă).