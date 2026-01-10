Măsuri de urgență în județul Suceava: Spații de cazare temporară pentru persoanele fără adăpost pe durata codului galben de ger și vânt



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În contextul avertizării meteorologice Cod Galben emise de ANM pentru intensificări ale vântului și temperaturi deosebit de scăzute (valabilă până luni, 12 ianuarie, ora 10:00), Instituția Prefectului Județului Suceava, împreună cu autoritățile locale și instituțiile de asistență socială, a activat un plan coordonat de protecție a persoanelor vulnerabile, cu accent pe cei fără adăpost.

Scopul principal al măsurilor este prevenirea expunerii prelungite la frig, a cazurilor de hipotermie și a altor riscuri grave pentru sănătate în această perioadă de ger polar, când temperaturile pot coborî spre -15°C în zonele joase și montane, iar vântul intensifică senzația de rece.

Prefectul Traian Andronachi a anunțat că au fost identificate și pregătite spații de cazare temporară funcționale în mai multe localități din județ, accesibile oricărei persoane aflate în nevoie, indiferent de localitatea de domiciliu:

Municipiul Suceava – Asociația „Lumina Lină”, Str. George Enescu nr. 50 – 50 de locuri (centru deschis pentru întreg județul)

– Asociația „Lumina Lină”, Str. George Enescu nr. 50 – (centru deschis pentru întreg județul) Rădăuți – Direcția de Asistență Socială, Str. Ștefan cel Mare nr. 38 – 24 de locuri Telefon: 0747 990 972 (contact: Cojocar Anca)

– Direcția de Asistență Socială, Str. Ștefan cel Mare nr. 38 – Telefon: 0747 990 972 (contact: Cojocar Anca) Fălticeni – Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” (internat), Str. Nicolae Beldiceanu nr. 10 – 4 locuri

– Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” (internat), Str. Nicolae Beldiceanu nr. 10 – Vatra Dornei – Centrul de primire persoane fără adăpost, Str. Mihai Eminescu nr. 25 – 5 locuri

– Centrul de primire persoane fără adăpost, Str. Mihai Eminescu nr. 25 – Câmpulung Moldovenesc – Spitalul Municipal, Str. Sirenei nr. 25 – 3 locuri Telefon: 0753 780 889 (contact: Erhan Dana)

– Spitalul Municipal, Str. Sirenei nr. 25 – Telefon: 0753 780 889 (contact: Erhan Dana) Siret – Spitalul de boli cronice, Str. 9 Mai nr. 6 – 6 locuri (2 paturi în container, 4 în salon)

– Spitalul de boli cronice, Str. 9 Mai nr. 6 – (2 paturi în container, 4 în salon) Gura Humorului – CPU / salon spital, Str. Piața Republicii nr. 1 – 3 locuri

Instituția Prefectului face un apel către toți cetățenii: dacă observați persoane fără adăpost expuse frigului sau în condiții improprii, sunați de urgență la Poliția Locală, sau serviciile de asistență socială din localitate.