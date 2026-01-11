AEI: Gerul și lipsa agentului termic urmare a avariilor împinge oamenii spre aragaz – iar monoxidul de carbon îi poate ucide.



În ultimele zile 75.000 de apartamente au rămas fără căldură în București și 5.000 de apartamente în Craiova, temperaturile au scăzut foarte mult și oameni chiar în blocurile care au agent termic folosesc din considerente economice, pentru a se încălzii aragazul din bucătărie.

Arderea gazelor naturale la aragazul din bucătărie determină consumarea oxigenului din atmosferă și degajarea în atmosferă a dioxidului de carbon și monoxidului de carbon. Omul în lipsa oxigenului, consumat și înlocuit cu dioxid de carbon moare. Dar mult mai periculos decât lipsa oxigenului și înlocuirea acestuia cu dioxid de carbon este prezența în aer a monoxidului de carbon rezultat din ardere, care are particularitatea că poate să omoare un om la concentrații mici, înainte ca acesta să rămână fără oxigen.

Monoxidul de carbon este un gaz, incolor, inodor, insipid. Intoxicarea cu monoxid de carbon apare când se inhalează destul monoxid de carbon, încât acesta începe să înlocuiască oxigenul transportat de sânge. Aceasta se întâmplă, deoarece moleculele de monoxid de carbon se atașează de celulele roșii din sânge de 250 de ori mai puternic decât cele de oxigen. În timp ce oxigenul din sânge este înlocuit de monoxidul de carbon, țesuturile și organele din organism care depind de acest oxigen, nu mai pot funcționa normal.

Simptomele intoxicației cu monoxid de carbon variază de la simptome ușoare, pseudogripale (cum ar fi durerile de cap sau de stomac urmate de febră) până la tulburări severe ale inimii și creierului. Chiar și expunerea prelungită la cantități reduse de monoxid de carbon, pe parcursul mai multor zile poate determina intoxicarea. Oamenii reacționează în mod diferit la expunerea la cantități identice de monoxid de carbon. De aceea intoxicația cu monoxid de carbon poate avea urmări ușoare până la cele grave, asupra diverselor persoane cu același grad de expunere.

O persoană cu simptome ușoare, de obicei nici nu suspectează intoxicarea cu monoxid de carbon. Simptomele primare pot imita simptomele gripei sau ale unor alte boli cu simptome similare, ceea ce îngreunează diagnosticul pus de un medic. Este de asemenea posibil ca o persoană cu simptome mult mai grave, să nu fie conștientă de seriozitatea sau gravitatea condiției în care se află, deoarece expunerea la monoxid de carbon poate induce oboseală sau confuzie. Dacă o persoană are simptome de intoxicație cu monoxid de carbon sau dacă se suspectează intoxicarea cu acest gaz, primul gest care trebuie făcut este scoaterea persoanei în afara zonei poluate și apoi trebuie chemată salvarea.

Simptomele intoxicației cu monoxid de carbon includ (www.medlife.ro) :

sub 10 % monoxid de carbon în hemoglobină – nu există simtome

10 – 20 % monoxid de carbon în hemoglobină – cefalee frontală și bitemporală, amețeli, tulburări de echilibru, senzație de oboseală, palpitații la efort, vâjâieturi în urechi. grețuri, iritabilitate.

20 – 40 % monoxid de carbon în hemoglobină – aritmii, vărsături, grețuri tulburări de vedere, slăbiciune a mușchilor, în special la nivelul membrelor inferioare, stare de confuzie, creșeterea frecvenței pulsului și a respirației, creșterea tensiunii arteriale

40 – 60 % monoxid de carbon în hemoglobină – pierderea stării de conștiență, convulsii, comă, colaps cardiovascular, edem pulmonar

peste 60 % monoxid de carbon în hemoglobină – moartea

Pe perioada de iarnă, durerile de cap inexplicabile pot fi cauzate de încălzirea cu gaze de la aragazul din bucătărie care nu funcționează corect, sau care funcționează prea multe ore pe zi, fără o evacuare corespunzătoare a gazelor arse și care duc la acumularea de monoxid de carbon în casă.

Simptomele ce debutează mai târziu, ale intoxicației cu monoxid de carbon, pot apărea după zile sau săptămâni de la intoxicație. Simptomele întârziate sau efectele intoxicației pot duce la: pierderea memoriei, modificarea personalității, dezorientare, pierderea auzului și tulburări în comportament și dificultăți în memorare.

Intoxicația cu monoxid de carbon se poate instala brusc (inhalând o mare cantitate de monoxid de carbon într-o perioadă scurtă de timp) sau se poate instala progresiv (inhalând o mică cantitate de monoxid de carbon o lungă perioadă de timp).

Decesul în urma intoxicației cu monoxid de carbon apare (www.casd.ro ):

în o oră dacă persoana este expusă la o concentrație de 0,1% monoxid de carbon în aer;

în 15 minute dacă persoana este expusă la o concentrație de 1% monoxid de carbon în aer;

imediat dacă persoana este expusă la o concentrație de 10% monoxid de carbon în aer.

O persoană care are simptome ușoare de intoxicație cu monoxid de carbon, de fapt poate fi intoxicată foarte sever.

Efectele secundare care apar în urma intoxicației cu monoxid de carbon pot fi întârziate, acestea dezvoltându-se după 2 până la 40 de zile de la expunerea la monoxid de carbon. Simptomele întârziate sau efectele intoxicației pot duce la pierderea memoriei, modificarea personalității, dezorientare, pierderea auzului, tulburări în comportament și dificultăți în memorare.

În situația unei bucătării de 7 mc (așa cum sunt multe în România), dacă ușile și geamurile sunt închise și nu există sistem de acces aer proaspăt și evacuare gaze arse, în care se găsește o mașină de gătit de tip aragaz cu 4 ochiuri, care este lăsat să funcționeze prin toate arzătoarele, acesta:

consumă în 39 de minute întreg oxigenul din încăpere, și ar determina moartea unui om sănătos prin axfisiere

în situația unei arderi corecte se produce atât de mult monoxid de carbon încât să omoare un om în 35 de minute.

Dar, în cele mai multe cazuri arderea gazelor naturale este incompletă, astfel cantitatea de monoxid de carbon este mai mare cu până la 45%, ceea ce înjumătățește timpul până la deces. Oamenii pot să sufere și de alte boli, să se găsească în diferite stări etc., toate acționând în sensul scăderii timpului de supraviețuire.

Pentru exemplul dat, un om sănătos, care se găsește în permanent în această bucătărie ar avea următoarele simptome:

după 12 minute cefalee frontală și bitemporală, amețeli, tulburări de echilibru, senzație de oboseală, palpitații la efort, vâjâieturi în urechi. grețuri, iritabilitate;

după 24 minute aritmii, vărsături, grețuri tulburări de vedere, slăbiciune a mușchilor, în special la nivelul membrelor inferioare, stare de confuzie, creșterea frecvenței pulsului și a respirației, creșterea tensiunii arteriale;

după 30 minute pierderea stării de cunoștință, convulsii, comă, colaps cardiovascular, edem pulmonar;

după 35 minute ar deceda.

Acest exemplu este realizat tocmai pentru a arăta pericolul la care se supun oamenii, în special cei cu venituri mici care nu au bani să-și achite factura la energie termică și preferă să consume gaz pentru a se încălzi, acesta fiind plătit paușal, cheltuie mai puțini pe întreținere.

Datele vechi (1980-2008) indică că la nivelul Europei numărul de decese urmare a intoxicării cu monoxid de carbon era de 2,2 decese/100.000 persoane/an, dar evoluţia s-a îmbunătăţit în unele ţări între timp.

La nivelul anului 2021 numărul de decese urmare a intoxicării cu monoxid de carbon au fost (nu doar în locuințele cu gaze naturale):

Europa de Est ≈ 2,12 / 100.000 de persoane (cel mai ridicat nivel european).

Europa Centrală ≈ 0,335–0,389 / 100.000 de persoane.

Europa de Vest ≈ 0,0825–0,0889 / 100.000 de persoane.

Global (referință) 0,366 / 100.000 de persoane ≈ 28.900 decese la nivel mondial.

În Europa de Est sunt de 26 ori mai multe decese datorită intoxicări cu monoxid de carbon decât în Europa de Vest.

Prevenirea intoxicării cu monoxid de carbon se poate face prin:

1. Verificați instalațiile de încălzire – Chemați un specialist autorizat pentru verificarea sobelor, centralelor și coșurilor de fum înainte de începerea sezonului rece.

2. Asigurați o bună aerisire – Nu astupați gurile de aerisire și aerisiți periodic încăperile, mai ales cele în care funcționează aparate de ardere.

3. Nu folosiți improvizații – Evitați folosirea aparatelor de încălzire artizanale sau racordarea necorespunzătoare la coșuri de fum.

4. Instalați detectoare de monoxid de carbon – Acestea pot salva vieți, avertizând la timp în caz de scurgeri invizibile de gaz.

5. Nu lăsați sobele sau aragazele aprinse nesupravegheate – Mai ales noaptea sau în încăperi fără ventilație.

6. Recunoașteți simptomele intoxicației – Dureri de cap, amețeli, greață, oboseală sau confuzie pot indica prezența monoxidului de carbon. În acest caz, ieșiți imediat la aer curat și sunați la 112.

7. Educați familia – Explicați tuturor membrii familiei (inclusiv copiilor) cum se folosesc corect mijloacele de încălzire și cum se recunoaște o posibilă intoxicație.

Dumitru Chisăliță

Președintele Asociației Energia Inteligentă

Expert Judiciar al Ministerului Justiției în domeniul gazelor naturale, explozii și intoxicări cu monoxid de carbon