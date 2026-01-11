Sofia Vicoveanca, internată de urgență în Spitalul Județean Suceava. Artista este în stare stabilă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din Bucovina, a fost internată de urgență în cursul nopții de 10 spre 11 ianuarie la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

Purtătorul de cuvânt al unității medicale, dr. Tiberius Brădățan, a confirmat pentru News Bucovina că artista se află sub supraveghere medicală și că starea ei de sănătate este stabilă.

„Pacienta este stabilă clinic. Familia a solicitat discreție în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul, motiv pentru care nu putem oferi detalii suplimentare despre afecțiunea medicală”, a declarat dr. Tiberius Brădățan.

Sofia Vicoveanca (84 de ani) este considerată una dintre „doamnele” muzicii populare românești, cu o carieră de peste șapte decenii. Vocea sa inconfundabilă, interpretarea autentică bucovineană și repertoriul bogat în doine, hore și cântece tradiționale au făcut-o iubită în toată țara și în diaspora. A înregistrat sute de piese, a susținut mii de concerte și a fost distinsă cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler și alte înalte recunoașteri.