Operațiune complexă de salvare după ce 23 de vaci au căzut într-un iaz înghețat în Pocoleni

O intervenție extrem de dificilă a pompierilor militari din județul Suceava este în desfășurare de dimineață în localitatea Pocoleni, comuna Rădășeni.

Potrivit slt Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, 23 de vaci au căzut într-un iaz înghețat, iar salvatorii depun eforturi susținute pentru a le scoate în siguranță.

Pompierii din Detașamentele Fălticeni și Suceava au fost alertați și au intervenit cu trei autospeciale de stingere dotate cu accesorii speciale pentru salvări plus o ambulanță SMURD B2. Alături de ei lucrează și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Rădășeni.

Conform ultimelor informații de la fața locului, până în acest moment au fost extrase cu succes 21 de bovine. Echipajele continuă operațiunea pentru celelalte două animale rămase în apă. La locul intervenției este prezent și un medic veterinar, care evaluează starea de sănătate a vacilor salvate și acordă primele îngrijiri (tratament pentru hipotermie, degerături și stres).