Operațiunea Pocoleni: 22 de vaci salvate dintr-un iaz înghețat– o bovină a decedat



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



După mai multe ore de intervenție extrem de dificilă, pompierii din județul Suceava au reușit să salveze 22 din cele 23 de vaci căzute într-un iaz parțial înghețat în localitatea Pocoleni, comuna Rădășeni. Din păcate, o bovină nu a supraviețuit.

Operațiunea a început după ce pompierii din Detașamentele Fălticeni și Suceava au fost alertați că 23 de vaci au căzut prin gheața subțire a iazului. Echipajele au intervenit cu trei autospeciale de stingere dotate cu accesorii speciale de salvare, o ambulanță SMURD B2 și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Rădășeni.

Cu eforturi susținute și coordonare exemplară, salvatorii au reușit să extragă treptat animalele din apa rece.

22 de bovine au fost scoase în siguranță și evaluate medical la fața locului de un medic veterinar prezent. Din păcate, una dintre vaci nu a rezistat și a decedat în timpul operațiunii și se lucrează în continuare pentru extragerea acesteia din iaz, misiunea fiind îngreunată de distanța mare față de mal.

Evenimentul are loc în plin val de ger polar care afectează grav județul Suceava (Cod Galben ANM până luni, cu minime de -15°C și vânt intens