Un șofer al firmei de salubritate din Suceava și-a fracturat un picior după ce a căzut pe carosabilul acoperit cu zăpadă

Un angajat al SC Diasil Service SRL Suceava, societatea care se ocupă de salubrizare și de deszăpezire în municipiul Suceava, a suferit o fractură la piciorul drept în timpul programului de lucru, vineri, 9 ianuarie 2026, în jurul orei 11:30, pe strada Arcașilor.
Polițiștii de la Poliția Municipiului Suceava au fost sesizați telefonic la ora 11:55 de cadrele medicale de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Suceava.
Victima, șofer al unei autospeciale de serviciu, a oprit vehiculul pentru a asista la colectarea deșeurilor menajere și reciclabile. În momentul în care a coborât din cabină, din cauza stratului de zăpadă de pe carosabil a alunecat și a căzut resimțind dureri acute la piciorul drept.
Persoana rănită a fost preluată imediat de la fața locului de ambulanță și transportată la UPU Suceava, unde investigațiile medicale au confirmat diagnosticul de fractură la nivelul membrului inferior drept. Victima a rămas sub supraveghere medicală.
În urma cercetărilor efectuate de polițiști, a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunile de neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și vătămare corporală din culpă.
