Incendiu devastator într-o gospodărie din Măriței izbucnit de la un burlan metalic neprotejat corespunzător

Un incendiu puternic a izbucnit vineri, 9 ianuarie 2026, în jurul orei 12:20, la o gospodărie din localitatea Măriței (comuna Dărmănești), iar pompierii militari ai Detașamentului de Pompieri Suceava, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Dărmănești, au intervenit cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la casa de locuit, bucătăria de vară, adăpostul de animale, magazie și depozit de furaje – toate construcțiile fiind corp comun (alipite), ceea ce a creat pericol iminent de propagare la cea de-a doua locuință de pe aceeași proprietate și la anexele aferente.

După aproape trei ore și jumătate de intervenție intensă, incendiul a fost lichidat în jurul orei 15:40.

În incendiu au ars complet casa principală de locuit, bucătăria de vară, magazia, depozitul de furaje și adăpostul de animale, pe o suprafață totală de aproximativ 250 de metri pătrați. Au fost distruse sau afectate grav bunuri materiale: mobilier, aparatură electrocasnică, materiale textile, elemente de tâmplărie, circa 5 tone de cereale și alte obiecte. Flăcările au degradat fațada celei de-a doua case de locuit pe o suprafață de circa 20 mp.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime omenești. Pompierii au reușit să salveze cea de-a doua locuință a gospodăriei, un saivan de animale, magazie de lemne și alte construcții anexe, împreună cu bunurile aferente.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost efectul termic generat de un burlan metalic neprotejat corespunzător față de materialele combustibile din construcție.