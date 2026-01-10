Cod Galben de ger extrem în nordul țării – Temperaturi de până la -15°C până luni dimineață



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, valabilă de astăzi, 10 ianuarie, ora 10:00, până luni, 13 ianuarie, ora 10:00, cu două atenționări Cod Galben de ger și temperaturi extrem de scăzute în majoritatea regiunilor.

În nordul Moldovei, inclusiv județul Suceava, gerul este deja prezent și se va intensifica: astăzi, 10 ianuarie, maximele vor fi în jurul a -10°C, cu ger persistent și ziua. De sâmbătă seară (10 ianuarie, ora 20:00) până luni dimineață (12 ianuarie, ora 10:00), Cod Galben extins acoperă Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și zonele montane – temperaturi maxime între -10 și -2°C (cu ger persistent și ziua, izolat în nord și centru), iar minimele vor coborî între -15 și -6°C, îndeosebi în nopți și dimineți. În zonele joase din nord și centru, gerul va fi resimțit și ziua, cu senzație termică sub -20°C din cauza vântului.

Meteorologii notează că până pe 15 ianuarie, vremea deosebit de rece se va menține în nord, centru și est, cu ger persistent în nopți și dimineți.