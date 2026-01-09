IPS Calinic răspunde acuzațiilor primarului Bogdan Loghin: Biserica nu răspunde la presiuni și nu se lasă implicată în logica ultimatumurilor publice



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a transmis, vineri seara, un drept la replică oficial față de declarațiile publice ale primarului municipiului Rădăuți, Bogdan Andrei Loghin, din 9 ianuarie 2026. Acestea au generat tensiuni în comunitate, în contextul unui conflict instituțional legat de atribuirea unui teren de 3 hectare către Biserica Penticostală Maranata pentru un campus educațional confesional, după ce Arhiepiscopia solicitase anterior un teren similar pentru proiecte proprii.

Într-un text detaliat, publicat ca răspuns oficial, IPS Calinic subliniază că Biserica își rânduiește lucrarea după principiile evanghelice și statutare, nu după „logica zgomotului public” sau presiuni momentane.

El respinge acuzațiile că Arhiepiscopia nu ar fi prezentat un proiect concret pentru teren, explicând că nicio lucrare serioasă nu poate fi concepută fără cunoașterea amplasamentului, regimului juridic, cadrului urbanistic, accesului la utilități, ridicării topografice și studiului geotehnic. „A cere un proiect complet înainte de lămurirea acestor aspecte înseamnă a răsturna cu bună știință ordinea firească a lucrurilor”, afirmă ierarhul, adăugând că o schiță teoretică fără aceste date esențiale ar fi lipsită de rigoare și asumare reală.

Arhiepiscopul Calinic subliniază că anexarea unui proiect integral la o cerere de concesionare, înainte de clarificarea situației terenului, ridică semne de întrebare legitime privind transparența și echitatea. „Adevărul nu se teme de lumină și nu are nevoie de grabă; el se așază în timp, cu răbdare”, citează el din Evanghelia după Luca (8, 17), amintind că Biserica nu judecă, dar amintește Scriptura pentru a promova claritatea și onestitatea.

Referitor la resursele Bisericii, IPS Calinic reamintește că acestea se evaluează prin roadele lucrării sale, nu prin speculații: de-a lungul timpului, Biserica Ortodoxă Română a susținut inițiative educaționale, sociale și medicale majore, iar Catedrala Națională (Catedrala Mântuirii Neamului) este un exemplu de unitate, răbdare și jertfelnicie a credincioșilor, nu un calcul contabil.

Ierarhul respinge insinuările că adresele oficiale ale Arhiepiscopiei (inclusiv cea către Prefectură privind verificarea legalității HCL Rădăuți din 29 decembrie 2025) ar fi redactate de altcineva, afirmând că orice document semnat de arhiepiscop este un act instituțional, elaborat în Cancelaria Eparhială de consilieri și experți specializați.

În legătură cu acuzațiile de presiune și frică în viața bisericească, ierarhul precizează că acestea par să vizeze preoți care „și-au privatizat bisericile” și refuză disciplina eparhială. „Preoții nu sunt funcționari și nici pioni ai confruntărilor exterioare, ci slujitori ai altarului, obligați moral prin jurământul de la hirotonie”, subliniază IPS Calinic, respingând generalizările dramatice care nu slujesc adevărului.

În încheiere, Arhiepiscopul reafirmă că Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților nu cere privilegii, nu intră în competiții și nu răspunde ultimatumurilor publice, ci cheamă la dialog, moderație și responsabilitate. „Indiferent de atitudinea dumneavoastră față de solicitarea noastră pertinentă și de interes social, Arhiepiscopia își va continua lucrarea în liniște roditoare, respectând legiuirile divine, ecleziale și ale statutului de drept”, afirmă el. Îndemnul final către credincioși este să rămână în duh de pace, discernământ și rugăciune, deoarece „adevărul nu trebuie strigat; el se arată în timp!”

Conflictul a izbucnit după ce Consiliul Local Rădăuți a aprobat, la 29 decembrie 2025, concesionarea gratuită a unui teren de 3 ha către Biserica Penticostală Maranata pentru un campus educațional, în condițiile prezentării unui proiect concret și surse de finanțare. Arhiepiscopia, care solicitase anterior un teren similar, a sesizat Prefectura pentru verificarea legalității hotărârii, invocând principii de egalitate și nediscriminare. Primarul Loghin a acuzat o „breșă de securitate instituțională”, demisionând din Adunarea Eparhială, înapoind distincția Ordinul Bucovinei și cerând demisia prefectului Traian Andronachi, susținând că acesta ar fi redactat o adresă în numele Arhiepiscopiei.

„Având în vedere declarațiile publice făcute în data de 9 ianuarie 2026 de domnul Bogdan Andrei Loghin, Primar al Municipiului Rădăuți, care au creat tensiune și dezbinare în rândul comunității, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a formulat un drept la replică acuzațiilor aduse.

Stimate Domnule Primar,

Într-o vreme în care cuvintele se rostesc adesea în grabă, iar judecățile se formulează înainte ca adevărul să se limpezească, consider de cuviință să vă răspund la declarațiile publice recente, nu în duh de polemică, ci spre pacea conștiințelor și păstrarea unității Bisericii. Știut este faptul că Biserica lui Hristos nu își rânduiește lucrarea după logica zgomotului public și nici sub presiunea momentului, ci ea se ghidează după principiile statornicite de Întemeietorul ei, Iisus Hristos, transpuse într-un statut de organizare și funcționare cu prevederi clare, acționând cu respect față de oameni și instituții, dar mai ales față de adevăr. În acest sens, afirmația dumneavoastră potrivit căreia Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților nu ar fi avut un proiect ignoră un fapt firesc: nicio lucrare temeinică nu poate fi concepută înainte de a fi cunoscut locul pe care va fi construită. Și așa cum nu poți croi o haină fără să cunoști beneficiarul tot, așa nu poți realiza un proiect deplin, însoțit de un memoriu tehnic, fără certitudinea amplasamentului și fără o analiză pertinentă a caracteristicilor terenului (forma, dimensiunea, accesul la utilități, topografia). Orice demers riguros presupune, mai întâi, clarificarea regimului juridic, a cadrului urbanistic, a accesului și a vecinătăților, precum și cunoașterea unor date tehnice esențiale, precum ridicarea topografică și studiul geotehnic. În lipsa acestora nu se poate înainta un „proiect final”, ci o schiță teoretică, o machetă lipsită de rigoare și asumare. Ori, a cere Arhiepiscopiei un proiect complet înainte de lămurirea acestor aspecte înseamnă a răsturna cu bună știință ordinea firească a lucrurilor. Anexarea la o cerere de concesionare a terenului a unui proiect integral, realizat anterior reglementării situației juridice a suprafeței solicitate și analizării aspectelor geotehnice și topografice, ridică în mod legitim semne de întrebare legate de transparență și echitate. Biserica nu judecă și nu acuză, dar amintește cuvântul Scripturii: „Nu este nimic ascuns, care să nu se dea pe față și nimic tainic, care să nu se cunoască și să nu vină la arătare” (Luca 8, 17). Așadar, adevărul nu se teme de lumină și nu are nevoie de grabă; el se așază în timp, cu răbdare. În ceea ce privește resursele Bisericii, acestea nu se evaluează prin declarații sau speculații, ci prin roadele lucrării sale. Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu și prin jertfa credincioșilor, Biserica Ortodoxă Română a susținut, de-a lungul timpului, inițiative pentru comunitate în domeniile educațional, social și medical, precum și proiecte de amploare, care rămân mărturie vie a credinței lucrătoare. Dintre acestea se cuvine a aminti Catedrala Națională, cunoscută drept Catedrala Mântuirii Neamului, o lucrare ridicată nu în absența oamenilor, ci prin participarea, dorința și nădejdea celor care o recunosc drept reper al credinței și identității neamului. Ea nu s-a născut din calcule contabile, ci din unitate, răbdare și jertfelnicie. Au fost făcute, de asemenea, afirmații cu privire la o adresă oficială a instituției pe care o reprezint, insinuându-se lipsa de discernământ sau influențe străine de rânduiala bisericească. Numai că, orice document care poartă semnătura arhiepiscopului este un act al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, redactat în Cancelaria Eparhială, fie de consilierii de resort, fie de experții în domeniul vizat și asumat instituțional. Așadar, a pune sub semnul îndoielii această procedură înseamnă a atinge nu o persoană, ci demnitatea și autonomia unei instituții care își împlinește lucrarea cu seriozitate și echilibru. A sugera că adresa Arhiepiscopiei către Instituția Prefectului – Suceava ar fi fost alcătuită de altcineva înseamnă a substitui mărturisirea cu suspiciunea. După cum Biserica nu își îngăduie să presupună că alte documente, transmise public de diferite instituții, respectiv scrisoarea dumneavoastră adresată Arhiepiscopiei, sunt concepute cu parfum eclezial, tot astfel nu poate fi acuzată, fără temei, că rostește cuvinte care nu îi aparțin. Nu menționăm acest lucru pentru a alimenta tensiuni, ci pentru a arăta cât de ușor pot deveni gândurile verbalizate instrumente de presiune atunci când sunt reluate, amplificate sau proiectate dincolo de firescul și onestitatea dialogului. Biserica nu răspunde la presiuni, fie ele și voalate, și nu se lasă implicată într-un registru al avertismentelor, rămânând statornică în adevăr. Nicio distincție bisericească nu este o invitație la o viață confortabilă, ci o formă de jertfelnicie. Crucea Bucovinei nu este ușor de purtat, după cum nici apartenența la un for bisericesc nu este lipsită de responsabilitate și abnegație. Acestea nu sunt onoruri decorative, ci chemări la slujirea comunității în duhul lui Hristos și la verticalitate morală. Nu pot fi trecute cu vederea nici afirmațiile dumneavoastră care descriu viața bisericească drept un spațiu al presiunii și al fricii. Probabil că aici vă referiți la acei preoți care și-au privatizat bisericile și nu vor să se încadrează în disciplina Arhiepiscopiei. Preoții nu sunt funcționari și nici pioni ai unor confruntări exterioare, ci slujitori ai altarului, oameni care sunt obligați moral să își împlinească chemarea asumată prin jurământul de la hirotonie. Generalizările grăbite și dramatizările dumneavoastră nu slujesc adevărului. Stimate Domnule Primar, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților nu cere privilegii, nu intră în competiții și nu răspunde ultimatumurilor publice. Ea nu solicită sancțiuni și nu se așază în logica confruntării, ci cheamă la dialog, moderație și responsabilitate, reafirmând misiunea sa de unitate și slujire, ca parte a Bisericii Ortodoxe Române. Indiferent de atitudinea dumneavoastră față de solicitarea noastră pertinentă și de interes social, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților își va continua lucrarea în liniște roditoare, respectând legiuirile divine, ecleziale și ale statutului de drept, așa cum a făcut-o întotdeauna. Prin urmare, în calitatea mea de chiriarh al acestei Arhiepiscopii, îndemn pe toți credincioșii să rămână în duh de pace, discernământ și rugăciune, căci adevărul nu trebuie strigat; el se arată în timp!

† CALINIC

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților”