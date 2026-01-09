AUR cere reducerea imediată a taxei de salubritate sau demisia primarului după ce peste 300 de cetățeni din Salcea au spus STOP



Filiala AUR Suceava a salutat, vineri, prezența masivă a peste 300 de cetățeni la dezbaterea publică organizată joi seara de Primăria Salcea, în urma solicitării insistente a partidului. Evenimentul, anunțat în aceeași zi și cu doar câteva ore înainte, a demonstrat o mobilizare fără precedent în comunitatea locală și o nemulțumire profundă față de deciziile administrative care transferă povara financiară asupra locuitorilor.

Cetățenii din Salcea au transmis un mesaj clar și ferm: taxa de salubritate de 300 de lei pe persoană este exagerată, inacceptabilă și nu poate fi justificată. Oamenii au subliniat că această creștere abruptă vine pe fondul unor datorii acumulate de primărie față de operatorul de salubritate – datorii care depășesc șase luni – din cauza unei gestionări defectuoase a finanțelor publice. Este inacceptabil ca administrația locală să transfere consecințele propriilor eșecuri asupra cetățenilor, se arată în comunicat.

La dezbatere au participat deputatul AUR Florin Lucian Pușcașu, consilierul județean Ștefan Cucoradă și întreaga structură locală a partidului, care au stat alături de cetățeni și au confirmat încă o dată că AUR este singura forță politică care apără cu adevărat interesele comunităților în fața abuzurilor fiscale.

Deputatul Florin Lucian Pușcașu a declarat: „Când o administrație locală sau un guvern nu este capabil să gestioneze finanțele unei comunități, nu cetățenii trebuie să plătească pentru acest eșec. Responsabilitatea se asumă, iar cei care nu pot administra trebuie să plece.”

În urma voinței exprimate de sutele de cetățeni prezenți, Filiala AUR Suceava formulează următoarele cerințe publice către Primăria și Consiliul Local Salcea:

Convocarea de urgență a unei ședințe a Consiliului Local Salcea în cel mai scurt timp posibil; Reducerea imediată a taxei de salubritate, cel puțin la nivelul anului trecut, ajustat strict cu indicele de inflație; Asumarea responsabilității politice, inclusiv prin demisie, în cazul în care aceste măsuri nu sunt puse în aplicare.

Salcea a demonstrat ceva esențial: vocea oamenilor contează atunci când este puternică și unită. Într-o țară democratică, aceasta este forța reală a comunității. Ceea ce s-a întâmplat la Salcea trebuie să dea curaj tuturor celor care se simt apăsați de taxe împovărătoare și de decizii luate fără consultare reală. Schimbarea începe acolo unde oamenii aleg să fie uniți și implicați, iar atunci când acest lucru se întâmplă, nici o administrație și nici un guvern nu mai pot ignora vocea celor pe care ar trebui să îi reprezinte.