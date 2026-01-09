CJ Suceava vrea să angajeze avocat pentru apărarea Spitalului Județean în două procese sensibile cu șefa Serviciului Juridic a unității spitalicești



Președintele Consiliul Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a inițiat un proiect de hotărâre prin care se solicită aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare prin Cabinetul de avocatură Luminița Nedelcu pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava în două dosare aflate pe rolul Tribunalului Suceava, în care reclamantă este Mamciuc Dana Mihaela, actual șef al Serviciului Juridic al spitalului.

Proiectul, semnat de președintele CJ Suceava, Gheorghe Soldan, argumentează necesitatea externalizării apărării din cauza unui „risc major” de conflict de interese: reclamanta Mamciuc Dana Mihaela ocupă în prezent funcția de șef al Serviciului Juridic al spitalului și are în subordine ceilalți trei consilieri juridici ai unității. Aceasta „poate genera o situație ce ar echivala cu un risc în formularea apărărilor și susținerii intereselor legitime ale unității sanitare pârâte”, se arată în expunerea de motive.

Cele două dosare vizate:

Dosarul nr. 3879/86/2025 – aflat pe rolul Tribunalului Suceava, Secția I Civilă (litigiu de muncă): reclamanta solicită anularea Dispoziției nr. 914/4 noiembrie 2025 emisă de managerul spitalului, reintegrarea pe funcția de director interimar al Direcției Resurse Umane, Juridic și Salarizare, plata diferențelor salariale față de postul de șef Serviciu Juridic, precum și despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea dreptului la imagine, reputație profesională, demnitate și stabilitate în muncă. Dosarul nr. 4130/86/2025 – pe rolul Secției de contencios administrativ și fiscal: acțiune pentru anularea Hotărârii nr. 272/28 noiembrie 2025 a Consiliului Județean Suceava și a actelor subsecvente, repunerea în situația anterioară (menținerea Serviciului Juridic și Resurse Umane în structura spitalului), reintegrarea reclamantei pe postul de șef serviciu, plata drepturilor salariale majorate și actualizate, plus suspendarea executării hotărârii CJ până la soluționarea litigiului.

Expunerea de motive subliniază că „activitatea desfășurată de consilierii juridici împreună cu reclamanta în cadrul aceleiași structuri a unității sanitare poate determina o suspiciune rezonabilă a creării unor relații apropiate între colegi, ceea ce poate afecta imparțialitatea și obiectivitatea consilierilor juridici în apărarea și reprezentarea intereselor spitalului”.

Proiectul invocă prevederile OUG nr. 26/2012, care permit achiziționarea serviciilor juridice externe în situații temeinic justificate, atunci când personalul intern nu poate asigura apărarea fără riscuri. Valoarea estimată a serviciilor este de 10.000 lei (câte 5.000 lei pentru fiecare dosar), sumă ce va fi asigurată din bugetul propriu al spitalului.

„Pronunțarea unor hotărâri nefavorabile față de unitatea sanitară va avea consecințe negative asupra desfășurării activității instituției”, se mai arată în document, care subliniază că reorganizarea structurii TESA (personal administrativ) a fost făcută pentru eficientizare, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1224/2010.