Winter Sale la Iulius Mall Suceava: reduceri de până la 70% la branduri din fashion, beauty, sport și home & deco

Noul an începe cu shopping inspirat la Iulius Mall Suceava! Winter Sale aduce, pe tot parcursul lunii ianuarie, reduceri și promoții speciale la peste 50 de branduri din toate categoriile — de la fashion și încălțăminte, la beauty, sport, bijuterii, decorațiuni și delicii culinare. Discounturile ajung până la 70%.

Fashionul de iarnă intră la reducere, iar garderoba ta primește un upgrade la prețuri avantajoase. Terranova a pregătit reduceri de până la 70%, în timp ce New Yorker, Bershka, Stradivarius, Lefties, H&M, Reserved, Tom Tailor, Colin’s și Motivi vin cu discounturi de până la 50% la articolele selectate. Brandurile premium Bigotti, Escudo și Nissa completează oferta cu reduceri atractive la piese elegante pentru sezonul rece.

Încălțămintea de sezon poate fi acum achiziționată la promoții avantajoase la Deichmann, Salamander, CCC, Skechers și Office Shoes, care au reduceri de până la 50% la o selecție largă de articole, ideale pentru zilele reci de iarnă. Dacă ești în căutarea articolelor pentru copii, Kidachy și K.C. Store oferă reduceri de până la 40%, în timp ce Noriel are discounturi de până la 50% la jucării și produse dedicate celor mici.

Pasionații de sport și mișcare găsesc oferte de sezon la Hervis, Intersport, Sport Vision, Adidas, Sizeer și Various Brands, cu reduceri de până la 50% la articole sportive, încălțăminte și echipamente pentru activități indoor și outdoor.

Pentru momentele de răsfăț și îngrijire, zona de beauty vine cu surprize. The Makeup Shop, Sephora, Douglas, Sabon și Nala oferă reduceri între 20% și 60% la make-up, parfumuri și produse de îngrijire. Optiblu și Lensa propun reduceri de până la 50% la ochelari și lentile, iar Expertoptic te așteaptă cu discounturi de până la 70% la ochelarii de soare.

Casa ta poate primi un refresh de sezon cu ajutorul produselor la ofertă de la Pepco și TopShop, unde reducerile ajung până la 60% la articolele pentru casă și decorațiuni. Iar pentru idei de cadouri și accesorii elegante, Splend’or, Meli Melo și Sabrini au pregătit reduceri de până la 50%.

Winter Sale la Iulius Mall Suceava aduce și pauze cu gust. După o sesiune de shopping, te poți bucura de o ofertă specială la MADO, unde shaorma de pui la lipie are acum un preț special.

Începe și tu anul cu alegeri inspirate și experiențe plăcute de shopping la Iulius Mall Suceava!