„Spirit, Sunet și Culoare” – 7 evenimente culturale în zona Rădăuți de Ziua Culturii Naționale 2026

Pentru al patrulea an consecutiv, municipiul Rădăuți și comunele învecinate organizează o amplă serie de manifestări culturale dedicate „Zilei Culturii Naționale”, sub genericul „Spirit, Sunet și Culoare”. Evenimentele se vor desfășura în perioada 15-18 ianuarie 2026 și vor reuni poezia, muzica clasică și artele interpretative în 7 localități din Bucovina: Rădăuți, Siret, Horodnic de Sus, Marginea, Straja, Gălănești și Voitinel.

Programul sărbătorește literatura și muzica românească emblematică, punând în dialog poezia și scrisorile lui Mihai Eminescu și Veronica Micle cu creațiile compozitorilor George Enescu, Dinu Lipatti, Vasile Jianu, Petre Elinescu și Marțian Negrea.

Protagoniștii ediției 2026 sunt artiști de excepție: actorii Clara Popadiuc și Răzvan Bănuț (Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava), flautistul Ion Negură (solist al „Sălii cu Orgă” din Chișinău) și pianiștii Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu.

Calendarul evenimentelor:

15 ianuarie 2026, ora 16:00 – Căminul Cultural Straja

– Căminul Cultural Straja 15 ianuarie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură Rădăuți (acces pe bază de rezervare la tel. 0787.559.112 sau formularul https://forms.gle/GhMsuvcJ8Q8TjV837)

– Casa de Cultură Rădăuți (acces pe bază de rezervare la tel. 0787.559.112 sau formularul https://forms.gle/GhMsuvcJ8Q8TjV837) 16 ianuarie 2026, ora 16:00 – Casa de Cultură „Sf. Ioan Gură de Aur” Horodnic de Sus

– Casa de Cultură „Sf. Ioan Gură de Aur” Horodnic de Sus 16 ianuarie 2026, ora 18:00 – Căminul Cultural Voitinel

– Căminul Cultural Voitinel 17 ianuarie 2026, ora 17:00 – Muzeul de Istorie Siret

– Muzeul de Istorie Siret 18 ianuarie 2026, ora 16:00 – Centrul Cultural Gălănești

– Centrul Cultural Gălănești 18 ianuarie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură Marginea

Proiectul este organizat de Casa de Cultură Rădăuți și Primăria Municipiului Rădăuți, în parteneriat cu Muzeul Național al Bucovinei, primăriile și căminele culturale din Horodnic de Sus, Voitinel, Straja, Marginea, Gălănești, precum și Asociația Klavier ART.