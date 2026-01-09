Aeroclubul Teritorial Suceava lansează cursuri gratuite, în limita locurilor disponibile, dar și contra-cost pentru tineri: licențe de pilot de planor și parașutist în 2026



Aeroclubul României, prin Aeroclubul Teritorial Suceava, anunță organizarea anuală a cursurilor de pregătire teoretică și practică pentru obținerea licențelor de pilot de planor (SPL) și licenței de parașutist, programe dedicate tinerilor pasionați de aviație cu vârste între minim 15 ani și maximum 23 de ani.

Cursurile sunt structurate în două module principale: unul teoretic (online și cu prezență fizică la sediul Aeroclubului Teritorial Suceava) și unul practic (salturi cu parașuta sau zboruri cu planorul). Modulul teoretic va începe în weekendurile din 7 februarie și va continua până la sfârșitul lunii martie / începutul lunii aprilie 2026. Pregătirea acoperă discipline esențiale conform standardelor Aeroclubului României și reglementărilor aeronautice: Legislație aeronautică, Meteorologie, Proceduri operaționale, Performanțe de zbor/salt, Principii de zbor etc.

Înscrierile se fac exclusiv online, în perioada 5 ianuarie – 6 februarie 2026, prin platforma dedicată de pe site-ul oficial www.legitimare.ar.ro.

Locuri subvenționate (gratuit): Sunt disponibile, cu limită, locuri pentru tinerii eligibili, oferind o oportunitate unică de acces la aviație fără costuri.

Locuri contra-cost: Pentru cei care depășesc criteriile de eligibilitate sau doresc formare independentă.

Participanții trebuie să îndeplinească cerințele minime de vârstă și să prezinte un certificat medical aviatic valid, conform reglementărilor în vigoare.

Aeroclubul Teritorial Suceava subliniază că aceste programe reprezintă „o oportunitate unică de a începe o carieră pasionantă în aviație sau de a urma un hobby cu tradiție, sub îndrumarea instructorilor experimentați ai Aeroclubului României”.

Pentru informații detaliate privind procedura de înscriere, programul complet de pregătire și documentele necesare, tinerii interesați sunt invitați să acceseze site-ul oficial www.ar.ro sau paginile de social media ale Aeroclubului României.

Aeroclubul Teritorial Suceava continuă tradiția de promovare a aviației sportive în Bucovina, oferind tinerilor din regiune șansa de a descoperi pasiunea pentru zbor în condiții sigure și profesionale.