Bombă la Rădăuți: Primarul Bogdan Loghin acuză prefectul de implicare ilegală în relația dintre Primărie și Arhiepiscopie, vorbește de „breșă de securitate instituțională”, demisionează din Adunarea Eparhială, renunță la distincții bisericești și cere demisia lui Traian Andronachi

Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a lansat, vineri, printr-un comunicat exploziv intitulat „Breșă de securitate instituțională”, acuzații la adresa prefectului județului Suceava, Traian Andronachi, de implicare ilegală în relația dintre Primăria Rădăuți și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în dosarul atribuirii unui teren de 3 hectare către Biserica Penticostală Maranata.

Loghin detaliază cronologia: „După inițierea demersurilor legale de către Biserica Maranata, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a formulat o solicitare similară pentru o suprafață echivalentă de teren. Am răspuns Arhiepiscopiei în ședința de CL că există deschidere totală, cu singura condiție legală și firească: prezentarea unui proiect concret și a sursei de finanțare! Din acel moment, Arhiepiscopia nu a mai făcut niciun demers. Nici proiect, nici documente, nici intenție formalizată.”

După aprobarea legală a terenului pentru cultul penticostal, primarul susține că „prefectul județului Suceava, domnul Traian Andronachi, s-a deplasat la Înaltpreasfințitul Calinic cu o adresă deja redactată, scrisă la prefectură, în numele Arhiepiscopiei, pe care a înaintat-o spre semnare. Repet, pentru claritate: prefectul județului a redactat în numele Arhiepiscopului documentul folosit ulterior împotriva Primăriei Rădăuți.”

Loghin califică gestul drept „o breșă de securitate instituțională, un abuz și o compromitere gravă a unei instituții fundamentale a societății”. „Aceasta nu mai este politică, nu mai este administrație, aceasta este o breșă de securitate instituțională”, insistă primarul.

Ca reacție, Bogdan Loghin anunță măsuri radicale: „Vă anunț public renunțarea mea la calitatea de mirean dobândită în Adunarea Eparhială.” De asemenea, „evaluând direcția actuală, consider că nu mai sunt demn de această distincție și o voi înapoia” – referindu-se la Ordinul Bucovinei. Totuși, subliniază ferm: „M-am născut creștin ortodox și așa voi muri! Asta nu mi-o poate lua nimeni, niciodată!”

Primarul descrie și o „degradare vizibilă a vieții bisericești”: „Preoți epuizați, apăsați, tensionați, împinși într-o zonă administrativă și materială care le consumă chemarea duhovnicească. Frica exilului, stresul și presiunea se văd pe chipurile lor. Ochii lor nu mai transmit pace, ci oboseală. Iar asta nu este normal într-o Biserică vie.”

Loghin solicită public Arhiepiscopiei, până la 12 ianuarie 2026:

Să comunice oficial dacă prefectul a venit cu adresa pre-redactată și semnată de ÎPS Calinic. Să elibereze preoții de presiuni administrative și materiale. Să ofere „un răspuns corect, complet și sincer, nu unul de circumstanță”.

În final, primarul cere „demisia prefectului Traian Andronachi și aplicarea legii pentru abuz în serviciu și implicare ilegală în demersurile Arhiepiscopiei în raport cu Primăria Rădăuți”. „Adevărul nu se negociază. Nici credința. Nici demnitatea”, încheie Bogdan Loghin.

Comunicatul, de o rară duritate, riscă să declanșeze un scandal major între autoritățile locale, prefectură și una dintre cele mai importante instituții religioase din Bucovina.

Vă prezentăm textul integral:

BREȘĂ DE SECURITATE INSTITUȚIONALĂ

CĂTRE ARHIEPISCOPIA SUCEVEI ȘI RĂDĂUȚILOR.

CĂTRE OPINIA PUBLICĂ!

Cu profundă îngrijorare, dar din respect pentru adevăr, pentru transparență și pentru oamenii care așteaptă onestitate de la cei aflați în funcții publice, indiferent care ar fi ele, sunt obligat să aduc în atenția publică o situație extrem de gravă, care depășește orice limită a normalității administrative, politice și morale.

Subiectul este darea în administrare a unei suprafețe de 3 hectare de teren către Biserica Penticostală Maranata, în vederea construirii unui campus educațional confesional, proiect asumat, documentat și finanțat din surse proprii de către cult.

Pentru corecta informare a tuturor, prezint faptele, cronologic, fără interpretări.

1. După inițierea demersurilor legale de către Biserica Maranata, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a formulat o solicitare similară pentru o suprafață echivalentă de teren.

2. Am răspuns Arhiepiscopiei în ședința de CL, că există deschidere totală, cu singura condiție legală și firească, prezentarea unui proiect concret și a sursei de finanțare!

3. Din acel moment, Arhiepiscopia nu a mai făcut niciun demers. Nici proiect, nici documente, nici intenție formalizată.

4. Ulterior, după adoptarea legală a hotărârii Consiliului Local Rădăuți privind atribuirea terenului către Biserica Maranata, prefectul județului Suceava, domnul Traian Andronachi, s-a deplasat la Înaltpreasfințitul Calinic cu o adresă deja redactată, scrisă la prefectură, în numele Arhiepiscopiei, pe care a înaintat-o spre semnare.

Repet, pentru claritate: prefectul județului a redactat în numele Arhiepiscopului documentul folosit ulterior împotriva Primăriei Rădăuți. Aceasta nu mai este politică, nu mai este administrație, aceasta este o breșă de securitate instituțională, un abuz și o compromitere gravă a unei instituții fundamentale a societății, în care observăm modul de operare al prefectului.

Prin acest gest, Arhiepiscopia a fost târâtă, voit sau nu, în cel mai grav conflict instituțional pe care l-a avut în ultimii ani cu o autoritate publică locală.

În acest context, mă adresez public Înaltpreasfințitului Calinic:

Înaltpreasfinția Voastră,

prin aceste demersuri, imaginea Arhiepiscopiei a fost prejudiciată, iar încrederea credincioșilor a fost grav afectată. Ca urmare, vă anunț public renunțarea mea la calitatea de mirean dobândită în Adunarea Eparhială.

Constat, cu durere, o degradare vizibilă a vieții bisericești. Preoți epuizați, apăsați, tensionați, împinși într-o zonă administrativă și materială care le consumă chemarea duhovnicească. Frica exilului, stresul și presiunea se văd pe chipurile lor. Ochii lor nu mai transmit pace, ci oboseală. Iar asta nu este normal într-o Biserică vie.

Prin acțiuni de acest tip, se seamănă dezbinare, ură și conflict într-o societate care s-a clădit prin conviețuire, respect și bună înțelegere între culte. Acest lucru nu îl pot accepta.

Ca simplu creștin ortodox, nu mă așteptam ca Arhiepiscopia să semneze un document redactat de un prefect animat de resentiment politic, fără a solicita punctul de vedere al Primăriei Rădăuți. Aceasta este o breșă de securitate morală și instituțională.

Am primit și am purtat cu onoare distincția Ordinul Bucovinei. În toți acești ani am fost alături de Biserica Ortodoxă prin proiecte și sponsorizări, cu peste 1.700.000 de euro, direct și indirect, am participat și ajutat la inițierea multor proiecte importante pentru societate, din respect și credință. Evaluând însă direcția actuală, consider că nu mai sunt demn de această distincție și o voi înapoia.

M-AM NĂSCUT CREȘTIN ORTODOX și așa voi muri! Asta nu mi-o poate lua nimeni, niciodată! Aceasta va fi în veci pentru mine cea mai însemnată distincție! Nu distincțiile ne fac mai buni creștini, ci faptele, iar uneori cei fără distincții sunt mai curați decât noi, cei ce le purtăm..

Pentru lămurirea completă a acestei situații, solicit public Arhiepiscopiei:

1. Să comunice oficial, până la data de 12.01.2026, dacă prefectul Traian Andronachi a venit cu adresa deja redactată, în numele Arhiepiscopiei, pe care ați semnat-o și care a fost ulterior folosită împotriva Primăriei Rădăuți.

2. Să acționați pentru eliberarea preoților de presiuni administrative și materiale, astfel încât să își poată împlini misiunea duhovnicească fără teamă și fără constrângeri.

3. Să oferiți un răspuns corect, complet și sincer, nu unul de circumstanță.

În final, solicit public demisia prefectului Traian Andronachi și aplicarea legii pentru abuz în serviciu și implicare ilegală în demersurile Arhiepiscopiei în raport cu Primăria Rădăuți.

Adevărul nu se negociază.

Nici credința.

Nici demnitatea.

Bogdan-Andrei Loghin,

Primarul Municipiului Rădăuți