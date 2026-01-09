În prima săptămână din 2026 Poliția Rutieră Suceava a aplicat 627 de amenzi și a reținut 87 de permise pentru viteză și depășiri neregulamentare



Poliția Rutieră Suceava a anunțat, vineri, 9 ianuarie 2026, sinteza acțiunilor din perioada 1-7 ianuarie 2026, dedicate prevenirii și combaterii nerespectării regimului legal de viteză și a depășirilor neregulamentare.

În intervalul menționat au fost aplicate 627 de contravenții, dintre care:

348 pentru depășirea limitei legale de viteză,

pentru depășirea limitei legale de viteză, 24 pentru depășiri neregulamentare,

pentru depășiri neregulamentare, 255 pentru alte abateri rutiere.

Valoarea totală a amenzilor aplicate se ridică la 587.771,5 lei.

Au fost reținute 87 de permise de conducere, astfel:

46 pentru viteză excesivă,

pentru viteză excesivă, 24 pentru depășiri neregulamentare,

pentru depășiri neregulamentare, 17 pentru alte abateri grave.

De asemenea, au fost retrase 23 de certificate de înmatriculare (pentru lipsă ITP, RCA, defecțiuni tehnice sau netranscriere proprietate).

În aceeași perioadă a fost constatată o infracțiune de conducere sub influența.

Acțiunile au vizat în special drumurile naționale și județene cu trafic intens din județul Suceava, în contextul condițiilor meteo severe (ninsori, viscol și polei) și al traficului post-sărbători.

Poliția Rutieră Suceava reamintește conducătorilor auto să respecte limitele de viteză, să nu efectueze depășiri periculoase și să adapteze permanent comportamentul la condițiile de drum, mai ales în această perioadă.