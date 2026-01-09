Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) devine operațional și la Punctul de Trecere a Frontierei Siret



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Începând de vineri, 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire al Uniunii Europene (EES) este funcțional și la punctul de trecere a frontierei Siret (județul Suceava), alături de alte patru puncte: Foeni și Vălcani (județul Timiș), Porțile de Fier I (județul Mehedinți) și Rădăuți-Prut (județul Botoșani). Extinderea face parte din implementarea etapizată la nivel național a acestui sistem digital, activat recent în România.

EES se aplică exclusiv cetățenilor din state terțe (non-UE) care efectuează șederi de scurtă durată în Spațiul Schengen (maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile).

La punctul de frontieră Siret – unul dintre cele mai circulate din nordul țării, cu trafic intens către și dinspre Ucraina – sistemul va înregistra automat, pentru fiecare cetățean non-UE:

data și locul intrării/ieșirii,

date alfanumerice și biometrice (imagine facială și patru amprente digitale).

La prima intrare în UE, datele biometrice vor fi colectate, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând semnificativ timpii de așteptare la controlul de frontieră.

Datele sunt păstrate timp de 3 ani (sau 5 ani în caz de refuz de intrare ori depășire a șederii legale), cu respectarea strictă a Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR).

În perioada de tranziție, estimată la aproximativ șase luni, ștampilarea manuală a pașapoartelor rămâne în vigoare, alături de verificarea electronică.

Poliția de Frontieră Română subliniază că extinderea la Siret și celelalte puncte continuă procesul de modernizare a controalelor la frontieră, contribuind la o mai bună gestionare a fluxurilor de călători și la creșterea securității.

Călătorii interesați pot consulta detalii suplimentare pe platforma oficială a Uniunii Europene: www.travel-europe.europa.eu/ees.