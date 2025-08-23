Furt de porumb de pe un teren agricol semnalat în comuna Bilca


Secția 4 Poliție Rurală Gălănești a fost sesizată prin apel la 112 de către un localnic din comuna Bilca cu privire la furtul unei cantități de porumb dintr-o cultură agricolă.

Polițiștii s-au deplasat în zona denumită „Crivăț”, un teren extravilan din comuna Bilca, unde l-au identificat pe apelant și pe fiul acestuia, în vârstă de 24 de ani.

Aceștia au indicat un teren agricol cultivat cu porumb, unde, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, plantele fuseseră tăiate de la bază.

Tânărul a precizat că terenul este arendat de la o persoană din localitate și cultivat împreună cu tatăl său.

Apelantul a declarat că l-a observat pe un localnic din comuna Bilca conducând un utilaj agricol care tracta o căruță în care se aflau plante de porumb, suspectând că acestea provin de pe terenul său, dar a recunoscut că nu a fost însă martor direct al sustragerii.

În zonă nu există camere de supraveghere sau alți martori care să confirme incidentul.

Tânărul a estimat că i-au fost furați aproximativ 100 kg de porumb, fără a putea stabili deocamdată valoarea prejudiciului.

Acesta a depus plângere, iar poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „furt”, cercetările fiind în curs pentru clarificarea circumstanțelor și identificarea autorului.


