IPS Calinic a alcătuit Decalogul pentru Ziua Internațională a Cuvântului „Mulțumesc”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Cu ocazia Zilei Internaționale a Cuvântului „Mulțumesc” (marcată anual pe 11 ianuarie), Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a adresat credincioșilor un mesaj sub forma unui decalog al recunoștinței, în care îndeamnă la o permanentă mulțumire către Dumnezeu pentru darul vieții, al harului și al comuniunii cu Preasfânta Treime.

În textul pastoral publicat astăzi, ierarhul subliniază că recunoștința nu este doar un gest ocazional, ci o atitudine interioară continuă, o rugăciune vie care deschide sufletul spre lucrarea dumnezeiască și spre transfigurare. Decalogul invită credincioșii să transforme fiecare zi într-o mărturie de mulțumire și smerenie.

Decalogul complet al recunoștinței

Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru că a sădit în tine viața și pentru că necontenit veghează asupra ta, ocrotindu-te cu bunătatea și iubirea Lui. Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru cuvântul Scripturilor, ce face să sporească întru tine iubirea față de El și față de cei ce zac în întunericul necunoașterii Lui. Mulțumește-I lui Dumnezeu, recunoaște-ți cu smerenie neputința și deschide-ți cu credință sufletul spre dumnezeiescul har, care împlinește ceea ce-ți lipsește. Mulțumește-I lui Dumnezeu și înfruntă teama de Cruce cu încrederea că aceasta este cea mai autentică formă de comuniune cu Persoanele Preasfintei Treimi. Mulțumește-I lui Dumnezeu și cere-I neîncetat ajutorul, și astfel vei deschide calea lucrării harului în viața ta, construindu-ți o relație vie, autentică cu Hristos. Mulțumește-I lui Dumnezeu și contemplă, prin pocăință, nevoință și suferință, tainele Sale, iar în fiecare lacrimă mărturisește-ți dorul de veșnicie și desăvârșire. Mulțumește-I lui Dumnezeu și fii statornic în mărturisirea Celui Ce a răscumpărat lumea, cu răbdarea și nădejdea în Tatăl, căci Împărăția cerurilor este a celor asupriți și nu a asupritorilor. Mulțumește-I lui Dumnezeu și urcă pe Taborul sufletului tău, acolo unde lumina dumnezeiască nu apune, ci strălucește veșnic pentru cei curați cu inima. Mulțumește-I lui Dumnezeu și slăvește-L, ca tu însuți să devii, prin transfigurare, o făclie vie a harului. Mulțumește-I lui Dumnezeu, Cel în Treime preaslăvit, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, pentru darul vieții și nu înceta să te rogi până la ieșirea ta din această lume.

† Calinic Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților