Accident rutier pe DJ 177A în Doroteia: Două mașini s-au ciocnit în zona unei treceri pentru pietoni; o pasageră rănită

Un accident rutier a avut loc sâmbătă, 10 ianuarie 2026, în jurul orei 17:20, pe drumul județean 177A, în localitatea Doroteia, în zona unei treceri de pietoni semnalizate corespunzător.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, o tânără de 28 de ani din Stulpicani, care conducea un autoturism Seat cu direcția Stulpicani spre Frasin, a efectuat un viraj la stânga fără a se asigura corespunzător și a încălcat marcajul longitudinal continuu simplu din zona trecerii de pietoni. În același timp, un șofer de 24 de ani din comuna Ostra, care conducea un BMW în aceeași direcție, a inițiat o manevră de depășire neregulamentară chiar pe trecerea de pietoni.

Cele două vehicule au intrat în coliziune frontală-laterală. Din cauza impactului, autoturismul Seat a fost proiectat în afara părții carosabile, în partea stângă a sensului de mers.

În urma accidentului, o pasageră de 31 de ani din comuna Stulpicani (aflată pe scaunul din dreapta față al mașinii Seat) a suferit leziuni. A fost transportată de urgență la Spitalul Orășenesc Gura Humorului, unde medicii i-au stabilit diagnosticul de traumatism ușor coloană lombară și escoriație submentonieră. Pacienta nu a rămas internată.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru: rezultatul negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat) în ambele cazuri.

Din primele cercetări efectuate la fața locului de polițiștii rutieri, s-a stabilit că vinovăția este împărțită între cei doi șoferi:

conducătoarea autoturismului Seat – pentru neasigurarea la viraj stânga și încălcarea marcajului continuu în zona trecerii de pietoni;

conducătorul BMW – pentru manevra de depășire neregulamentară chiar pe trecerea de pietoni (semnalizată prin indicatoare și marcaje vizibile).

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.