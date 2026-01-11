Incendiu la o spălătorie self-service din Ipotești – Un autoturism VW Polo a ars în interior în urma unui scurtcircuit electric



Un incendiu a izbucnit sâmbătă, 10 ianuarie 2026, în jurul orei 11:35, la o spălătorie auto self-service din localitatea Ipotești (comuna Ipotești), pe strada Mihai Viteazul, în interiorul unui autoturism marca Volkswagen Polo.

Incidentul a fost anunțat prin apel la 112 de către un tânăr de 22 de ani din municipiul Suceava, care se afla la spălătorie în momentul incidentului. Acesta a observat fum ieșind din zona bordului mașinii în timp ce o spăla și a solicitat imediat intervenția pompierilor.

La fața locului a ajuns rapid un echipaj al Detașamentului de Pompieri Suceava, care a stins focul manifestat în habitaclu (zona bordului). Din fericire, incendiul nu s-a propagat la alte vehicule sau construcții din incintă.

Pompierii au stabilit cauza probabilă: scurtcircuit electric. Nu au fost înregistrate victime omenești, ci doar pagube materiale la autoturism.

Proprietarul vehiculului (tânărul care a sesizat incidentul) a declarat că nu dorește să depună plângere penală pentru infracțiunea de „distrugere din culpă”