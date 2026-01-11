Salvarea bovinelor din iazul înghețat de la Pocoleni: ISU Suceava mulțumește tuturor echipajelor



După aproape ore de intervenție extrem de dificilă în condiții de vreme foarte rece, pompierii din județul Suceava au reușit să salveze 22 din cele 23 de vaci căzute într-un iaz parțial înghețat în localitatea Pocoleni, comuna Rădășeni. Din păcate, o bovină nu a supraviețuit.

Operațiunea a început după ce proprietarul animalelor a alertat autoritățile. La fața locului au intervenit trei autospeciale de la Detașamentele de Pompieri Fălticeni și Suceava, o ambulanță SMURD B2, precum și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Rădășeni.

Până la finalul intervenției 22 de vaci au fost scoase vii, fiind preluate de proprietar și supuse observației veterinare. O singură bovină a decedat în timpul operațiunii, din cauza condițiilor extreme.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean Suceava a publicat o fotografie cu o parte dintre pompierii și voluntarii care au participat la acțiune, însoțită de următorul mesaj:

„O parte dintre colegii noștri care au intervenit pentru salvarea bovinelor căzute într-un iaz din localitatea Pocoleni. Mulțumim echipajului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Rădășeni și celorlalți participanți, care ne-au sprijinit în gestionarea intervenției! Felicitări, dragi colegi! Felicitări tuturor celor care au intervenit! Curaj și Devotament!”