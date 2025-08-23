Campanie a Poliției Județene Suceava: „112 – Doar pentru urgențe reale!”



Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a lansat campania „112 – Doar pentru urgențe reale!”, menită să crească gradul de conștientizare al populației privind utilizarea responsabilă a numărului unic de urgență 112. Inițiativa vizează atât copiii, cât și adulții, subliniind consecințele apelurilor false sau abuzive.

În luna iulie 2025, în județul Suceava au fost înregistrate 4.677 de apeluri la 112, dintre care 99 au fost false sau abuzive, iar peste 50% (2.850) au fost apeluri non-urgente. Aceste apeluri blochează liniile și pot pune în pericol vieți care necesită intervenție urgentă.

Când trebuie să apelezi 112?

Pentru ajutor medical de urgență;

Dacă ești martor la un accident grav;

Dacă observi un incendiu;

Dacă ești victimă sau martor al unei infracțiuni.

Când NU trebuie să apelezi 112?

Pentru informații generale sau glume;

Pentru deranjamente tehnice (curent, cablu, internet);

Pentru probleme minore (certuri, animale pierdute);

Pentru a „testa” funcționarea numărului.

Consecințele apelurilor abuzive sau false:

Blocarea liniilor pentru urgențe reale;

Punerea în pericol a vieților care necesită ajutor;

Sancțiuni contravenționale: Amendă de la 1.000 la 2.000 de lei pentru apeluri abuzive; recidiva în decurs de un an: 2.000-4.000 de lei. Amendă de la 2.000 la 4.000 de lei pentru alertarea falsă a agențiilor de intervenție; recidiva: 4.000-8.000 de lei.



Fii responsabil! Apeleză 112 doar în caz de urgență!