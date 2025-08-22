Carambol cu 4 autovehicule pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un carambol implicând patru autovehicule a avut loc, vineri seara, pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Potrivit slt Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului intervin pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Câmpulung Moldovenesc cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, fiind sprijiniți de două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Trei persoane, dintre care doi adulți și un minor, sunt evaluate de echipajele medicale și paramedicale.

În urma evaluării la fața locului un adult și un minor au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Circumstanțele exacte ale accidentului sunt în curs de investigare de poliție.