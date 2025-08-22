Șoldan după vizita premierului Bolojan la Broșteni: Îi mulțumesc pentru că a înțeles nevoia județului Suceava de a primi sprijinul Guvernului pentru reconstrucția zonei pentru ca viața comunităților să revină la normal



Premierul Ilie Bolojan a fost prezent, vineri, la Broșteni, alături de șeful DSU, Raed Arafat, prefectul Traian Andronachi, însoțiți de președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan.

Delegația a vizitat zona cea mai afectată de inundațiile din luna trecută, pentru a evalua nevoile de reconstrucție.

În cadrul discuțiilor, s-a pus accent pe sprijinul necesar pentru refacerea infrastructurii afectate: drumuri județene, diguri, poduri și lucrări hidrotehnice menite să prevină viitoare dezastre.

Președintele Șoldan a evidențiat solidaritatea exemplară din Broșteni, unde voluntari, asociații, firme de construcții și comunități au ridicat case pentru sinistrați, dar a subliniat nevoia continuă de fonduri pentru reconstrucția curților, grădinilor, anexelor și gardurilor, mulți localnici pierzând totul.

Începând cu săptămâna viitoare, Guvernul va transfera în conturile persoanelor afectate banii alocați prin hotărârea privind despăgubirile pentru inundațiile din Suceava și Neamț.

De asemenea, a fost activat mecanismul Restore, care va aduce o primă tranșă de 15 milioane de euro din fonduri europene nerambursabile pentru infrastructura rutieră, cu posibilitatea suplimentării.

Rețeaua electrică este aproape complet reparată, cu intervenții punctuale rămase, a arătat Șoldan care a menționat că rețeaua de apă potabilă este funcțională.

Totuși, rețeaua de canalizare, afectată pe trei kilometri, va intra în reparații din săptămâna viitoare.

„Am discutat toate aceste aspecte cu premierul Ilie Bolojan și îi mulțumesc pentru faptul că a înțeles nevoia județului Suceava de a primi sprijinul Guvernului pentru reconstrucția zonei și pentru ca viața comunităților afectate de inundațiile-record din noaptea de 27/28 iulie să revină la normal”, a declarat Gheorghe Șoldan.