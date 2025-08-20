VIDEO//Tragedia berzelor din Vornicenii Mari – un măcel silențios în curtea unui localnic



În satul Vornicenii Mari din comuna Moara, curtea lui Gelu Morariu a devenit, în ultimii patru ani, scena unei tragedii neobișnuite și dureroase: berzele, simbol al primăverii și al vieții, mor electrocutate pe un stâlp de electricitate aflat chiar în gospodăria sa.

Fenomenul, care se repetă în fiecare vară, a transformat o curte obișnuită într-un loc al pierderii, ridicând semne de întrebare despre responsabilitatea instituțiilor și protecția acestor păsări emblematice.

„În fiecare dimineață, când ies în curte, găsesc între două și șase berze moarte la baza stâlpului. Unele sunt scrum, dacă le prinde între firele de înaltă tensiune”, povestește Gelu Morariu.

Stâlpul de electricitate din curtea sa, care susține rețeaua de înaltă tensiune, a devenit un punct fatal pentru berzele care poposesc în zonă, atrase de depozitul de deșeuri din apropiere.

„Vin la groapa de gunoi, se opresc pe biserică, dar unele ajung pe stâlp și acolo, dacă ating firele, e gata. Nu mai au nicio șansă”, explică el.

Drama berzelor electrocuate nu este doar o pierdere pentru natură, ci și o povară zilnică pentru Gelu Morariu.

În unele cazuri, păsările rămân prinse între fire, ceea ce necesită intervenția echipelor de la distribuitorul de energie electrică pentru a le coborî.

În fiecare zi, bărbatul este nevoit să contacteze Primăria Moara, care trimite o echipă pentru a ridica cadavrele și a le transporta la un loc special pentru incinerare.

Localnicul a spus că unele dintre păsări au inele de identificare, ceea ce înseamnă că sunt urmărite, probabil, de specialiști.

Gelu Morariu nu a stat cu mâinile în sân. A luat legătura cu mai multe instituții, de la autorități locale la cele de mediu, cerând o soluție pentru a opri ceea ce numește „un adevărat măcel”.

Numărul berzelor care își pierd viața în fiecare vară este alarmant, iar impactul asupra biodiversității locale este greu de ignorat.

Printre măsurile care ar putea preveni astfel de incidente ar fi izolarea firelor sau montarea unei platforme sigure pentru aceste berze, crede Morariu.