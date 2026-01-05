Acțiune amplă a Poliției Suceava în zonele de divertisment: Sancțiuni și un dosar penal pentru încălcarea ordinului de protecție



În noaptea de 3 spre 4 ianuarie 2026, între orele 19:00 și 01:00, Serviciul Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava a desfășurat o acțiune cu efective mărite pe raza municipiului Suceava și a localităților limitrofe, vizând prevenirea infracționalității stradale, combaterea migrației ilegale și prevenirea infracțiunilor cu violență în zona cluburilor, barurilor, discotecilor și sălilor de jocuri de noroc.

În cadrul controalelor efectuate în segmentele stradale și în zonele cu risc ridicat au fost obținute următoarele rezultate:

162 de persoane legitimate ;

; 54 de controale corporale ;

; 17 persoane avertizate verbal pentru încălcarea normelor de conviețuire socială;

pentru încălcarea normelor de conviețuire socială; 43 de autovehicule controlate ;

; 25 de agenți economici verificați ;

; 6 sancțiuni contravenționale aplicate , în valoare totală de 8.430 lei , dintre care: 2 sancțiuni conform Legii 61/1991 (1.000 lei); 3 sancțiuni conform O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (2.430 lei); 1 sancțiune conform Legii 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (5.000 lei).

, în valoare totală de , dintre care:

Cazuri semnificative:

În jurul orei 20:30, pe strada Ciprian Porumbescu, într-o sală de jocuri de noroc, polițiștii au identificat un bărbat care se afla în compania concubinei sale, deși împotriva lui exista un ordin de protecție emis prin sentință civilă din 2 septembrie 2025, care îi interzicea să se apropie la mai puțin de 100 de metri de femeie și de copiii minori ai acesteia. Bărbatul a fost surprins în flagrant și s-a întocmit dosar penal pentru încălcarea ordinului de protecție (art. 47 alin. 1 din Legea 217/2003). Cercetările sunt continuate de Poliția Municipiului Suceava. În jurul orei 22:00, pe Bulevardul George Enescu, într-un bar, au fost surprinși patru bărbați fumând în interiorul localului. Reprezentantul agentului economic a fost sancționat cu amendă de 5.000 lei conform Legii 349/2002, pentru nerespectarea interdicției de a fuma în spațiile publice închise.